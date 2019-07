Ronzone, la strada per l’Aqualido porta ora il nome di Frank Borzage

Il nuovo tratto stradale di Ronzone che porta all’Aqualido porta ora il nome di Frank Borzage, celebre attore, regista e produttore cinematografico americano, vincitore di due Premi Oscar.

Frank Borzage, mito del cinema hollywoodiano, affonda le proprie origini a Ronzone, dove il padre Luigi Borzaga era nato e cresciuto prima di trasferirsi al di là dell’oceano insieme alla moglie svizzera Maria Ruegg.

“L’Aqualido è l’opera pubblica più importante realizzata dal Comune negli ultimi anni – ha dichiarato con orgoglio il sindaco Stefano Endrizzi prima di tagliare il nastro e di scoprire la targa con il nome della via –. Si tratta dell’unica piscina in Val di Non e non potevamo che dedicare la strada che si percorre per raggiungerla a una figura eclettica che rende onore a Ronzone, alla nostra valle e al Trentino”.

Il paese di Ronzone ha infatti voluto omaggiare Borzage con una serie di appuntamenti promossi dal Comune e dalla Provincia che hanno preso il via venerdì scorso con l’inaugurazione della mostra “Frank Borzage – Dalla Val di Non a Hollywood” e, come detto, con l’intitolazione all’attore e regista americano della nuova strada che porta all’Aqualido, gioiellino di cui l’amministrazione comunale va giustamente tanto fiera.

Il sindaco Endrizzi, insieme ai consiglieri presenti, ha quindi tagliato il nastro tricolore e alzato il velo sul cartello che riporta la scritta “Via Frank Borzage (Borzaga)”, prima di percorrere il tratto di strada con la moglie Sabrina, i figli Rebecca e Francesco e tutti i presenti fino alla terrazza della piscina che si affaccia sulla Val di Non.

Il giorno prima un’altra iniziativa dedicata al vincitore di due Premi Oscar per la cinematografia nato nel 1894 aveva vissuto il suo momento inaugurale: era infatti stata aperta al pubblico la mostra che ripercorre il vissuto di Frank Borzage attraverso il racconto dei suoi oltre 100 film.

Un momento particolarmente sentito che ha visto la partecipazione di coloro che hanno collaborato alla sua ideazione e all’allestimento, ma anche di parecchi cittadini e autorità locali.

La mostra, ospitata ai Musei di Ronzone e curata dal Roberto Festi con la collaborazione di Gianluigi Bozza, presenta una serie di materiali iconografici d’epoca di grande suggestione: manifesti italiani e internazionali, lobby card, locandine, fotobuste, foto di scena. Il tutto accompagnato da testi, citazioni e didascalie.

Il 2020 vedrà poi l’organizzazione di una retrospettiva dei film più significativi, grazie alla collaborazione dell’associazione “Sguardi” di Cles, la stampa di un volume e la produzione di un video.

Per continuare a omaggiare e a onorare in maniera tangibile e duratura un grande personaggio che ha influito particolarmente nel mondo cinematografico.

Fotoservizio Bruno Battocletti