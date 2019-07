Paulina e Magdalena dal Messico a Castellano

Nei giorni precedenti sono state contestate ben 76 violazioni ai motociclisti a spasso (si fa per dire) per Trentino. (qui articolo)

Il motociclista ritratto nella foto, scaricata da una dash cam installata sull’autovettura, o non ha letto i giornali oppure deve essere annoverato nel palmarès dei centauri indisciplinati che pare essere in forte aumento visto le numerose sanzioni commutate ultimamente a chi viaggia in moto.

In questo caso il sorpasso è davvero da suicidio.

Siamo sulla strada che porta da Lizzana a Marco e il motociclista decide di superare un camion, sulla curva, con tanto di linea continua e visibilità pari a zero.

Buon per lui che di fronte l’autovettura che lo ha ripreso è a distanza e dopo aver rallentato ha lasciato rientrare il «folle» motociclista. Qui davvero il conducente ha rischiato la vita.

La testimonianza fotografica è stata inviata al numero whatsApp della redazione (3922640625) da Daniele Demattè.

Tornando alle 76 contravvenzioni elevate negli ultimi giorni, e solo dai Carabinieri quella che ricorre di più è per la velocità pericolosa, non commisurata al tipo di strada che si stava percorrendo (26), seguita dai sorpassi pericolosi (22), a contromano (17), e poi via via per superamento strisce continue, mancate revisioni, e addirittura uno si era “dimenticato” la carta di circolazione.

Infine, è stato multato anche un motociclista che aveva inclinato troppo la targa per renderla poco visibile.

Inoltre, sono stati disposti 3 fermi amministrativi, contestualmente ritirate le relative carte di circolazioni, poiché i proprietari avevano effettuato modifiche strutturali al motoveicolo (art. 78 cds) e una patente ritirata perché il titolare non l’aveva rinnovata facendola scadere.