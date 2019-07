Imparare a controllare la propria auto in caso di emergenza: I corsi di guida sicura della BMW Driving Experience adatti a tutti

L’uomo seduto al volante resta il dispositivo di sicurezza più importante in assoluto durante la guida.

Per questo motivo seguire in un “corso di guida sicura” è indispensabile per aumentare la sicurezza e scoprire il piacere di una guida consapevole e rilassata.

Le tecniche della guida sicura consentono di sviluppare una maggiore sensibilità nel controllare situazioni di emergenza quali: perdita di aderenza, uso corretto dello sguardo e prevedere situazioni di potenziale rischio stradale.

Il corso è rivolto a tutti dal giovane neopatentato che desidera migliorare la propria qualità di guida al guidatore più esperto che desidera sfogarsi su un vero tracciato automobilistico.

Il tutto senza mai perdere di vista l’obbiettivo centrale del programma: la guida sicura.

Inoltre, tutti i corsi auto sono frequentabili da persone con disabilità motoria su 2 vetture BMW 118d M Sport e BMW M240i: grazie al progetto SpecialMente di BMW Italia e Guidosimplex le vetture sono allestite con dispositivi di guida a controllo elettronico prodotti dall’azienda specialista nella progettazione, produzione e installazione di ausili per la guida con ogni tipo di disabilità.

Nei corsi l’integrazione è totale e prevede l’inserimento delle diverse identità – normodotati e disabili – in un unico contesto inclusivo, all’interno del quale non è presente alcuna differenziazione.

In più, per tutti i corsi e su tutti gli autodromi, ai partecipanti dotati di patente B speciale sarà riservato lo sconto del 40%, e per chi utilizza sistemi Guidosimplex lo sconto del 50%, su tutti i corsi previsti a calendario 2019.

Durante le giornate di formazione si svolgeranno esercizi di guida in cui verranno simulate varie tipologie di pericolosità ma verificabili nella vita di tutti i giorni come sbandate, spostamenti improvvisi e brusche frenate. La sicurezza al volante si basa anche sulla capacità di reagire di fronte all’emergenza e l’obiettivo degli esercizi è quello di imparare le tecniche di base della guida sicura.

La quale attraverso manovre brevi semplici ma precise, consentirà di tenere il controllo della vettura e riuscirà a prevenire rapidamente spiacevoli situazioni,

Esistono diversi step di percorsi per la guida sicura in auto, e anche per la guida sicura sulla moto.

Per chi invece avesse voglia di provare l’ebrezza della velocità, sono disponibili anche programmi di guida sportiva che permettono ai partecipanti di apprendere le giuste tecniche della guida veloce, acquisendo il pieno controllo dell’auto e sfruttando le potenzialità della vettura al 100%.

I corsi si svolgono in prestigiosi luoghi come l’autodromo di Imola, di Misano o Monza.

Durante tutti i corsi istruttori professionisti si affiancheranno durante l’intera durata delle lezioni sia pratiche che teoriche, per mostrare le corrette manovre e migliorare così la tecnica di guida.

Per tutti coloro che volessero partecipare possono fare riferimento alla realtà Techno Agility di Mori una delle prime in Trentino a sponsorizzare corsi di questo tipo.

Techno Agility si appoggia alla GuidarePilotare, prima scuola di guida sicura in Italia con oltre 36 anni di attività, che gestisce la BMW Driving Experience.