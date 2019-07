Il Cagliari Calcio in Val di Pejo: sabato la presentazione della squadra

Il Cagliari Calcio ha calato il poker. Da quattro anni la squadra sarda, allenata dal trentino Rolando Maran, sceglie l’incantevole Val di Pejo per il proprio ritiro precampionato. E anche quest’anno la tradizione si è rinnovata.

La formazione rossoblù è sbarcata in terra trentina sabato scorso e ci rimarrà fino al 26 luglio prossimo.

I ragazzi di mister Maran si allenano ogni giorno, dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 17:30 alle 19:30, al campo sportivo di Celledizzo, a pochi passi dall’hotel che ospita il ritiro. Tutti gli allenamenti sono a porte aperte e con ingresso gratuito.

“È un piacere riabbracciare Peio, dove ritorniamo per il quarto anno di fila – ha detto Luca Ceppitelli, capitano del Cagliari –. La bellezza e la tranquillità del posto, il calore e l’entusiasmo della gente sono tutti aspetti che ci aiutano a lavorare bene: l’obiettivo è quello di gettare le basi, assieme ai nostri tifosi, per un campionato di alto livello, in una stagione in cui ricorre il Centenario del Club”.

Dopo la cinquina rifilata ieri al Real Vicenza, sono due le amichevoli in programma nei prossimi giorni: domenica 21 luglio alle 17.30 contro il Feralpisalò al campo sportivo di Cellidizzo e mercoledì 24 luglio alle 19 contro il Chievo Verona, gara in programma allo Stadio Briamasco di Trento.

Sabato 20 luglio, invece, nella piazza Monari di Cogolo, ci sarà la presentazione della squadra, mentre martedì 23 e giovedì 25 luglio, sempre alle 21, sono previsti degli incontri pubblici con i giocatori.

“La presenza in Val di Pejo di una squadra di serie A, che rappresenta una regione bellissima come la Sardegna, ci rende orgogliosi e siamo contenti di ospitare gli atleti e i tifosi al seguito nel clima di amicizia e accoglienza che si è consolidato negli scorsi anni – ha spiegato il sindaco di Peio Angelo Dalpez –. La scelta di Peio è l’ennesima conferma di come montagna e sport siano un binomio vincente”.