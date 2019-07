Bike Transalp, il traguardo per la prima volta al Lago di Molveno

In queste ore più di 1000 biker sono impegnati nella Bike Transalp 2019, la competizione tedesca più famosa delle Alpi che ha aperto i battenti la scorsa domenica e chiuderà sabato 20 luglio 2019 a Molveno.

L’edizione di quest’anno vede quasi 1000 atleti impegnati in 7 tappe per 550 chilometri e 18.580 metri di dislivello, con il traguardo finale spostato per la prima volta dal Lago di Garda alle rive del Lago di Molveno.

Sono già 22 anni che la Bike Transalp, organizzata dal gruppo tedesco, attraversa le Alpi in lungo e largo, ed ogni anno per non annoiare i partecipanti segue nuovi tracciati e nuovi traguardi di tappa.

In particolar modo, quest’anno sono state aggiunte molte novità, a partire dalla località di partenza a quella di arrivo.

La partenza dalla città di Tux nella regione austriaca di Zillertal, in Tirolo, ai piedi del ghiacciaio di Hintertux e, il percorso, verso nuove piste ciclabili tirolesi, come quelle nella valle dello Schmirn, alla Jerry Line nel Bikepark di Bressanone.

Le novità sono anche sul versante italiano, passando in Alto Adige nella Val d’Ega ai piedi del massiccio dolomitico del Latemar e del Lago di Carezza. Per giungere così in Trentino attraverso le rotte storiche della prima guerra mondiale che portano da Folgaria a Trento. E, come anticipato, la tappa finale non proseguirà verso il Lago di Garda, ma salirà verso Ranzo, nelle Giudicarie per raggiungere il traguardo finale sulle rive del Lago di Molveno.

Una novità assoluta per l’Altipiano della Paganella e per Molveno che di solito venivano toccate da una delle tappe intermedie della Bike Transalp. Un traguardo che ha voluto celebrare le Dolomiti di Brenta e il primato che ogni anno raggiunge il Lago di Molveno, ovvero quello di primo lago d’Italia per la cura dell’ambiente e delle strutture ricettive.

L’appuntamento in regione per il finale di gara della Bike Transalp 2019 è al Lago di Molveno sabato 20 luglio 2019, per attendere l’arrivo dei mountain biker nel tardo pomeriggio.