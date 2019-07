La lectio di Vittorio Sgarbi inaugura al meglio la Sagra del Carmen a Revò

La Sagra del Carmen di Revò è iniziata col botto ieri sera, martedì 16 luglio, tra le mura dell’antica Pieve di Santo Stefano che quest’anno compie 500 anni.

Una chiesa colma di gente, con oltre quattrocento curiosi ascoltatori che hanno seguito con interesse la lectio del professor Vittorio Sgarbi che, grazie a un excursus dentro la storia dell’arte fatto attraverso decine di immagini mariane tra le più note, senza dimenticare quelle locali, ha così onorato l’inizio delle celebrazioni per la Sagra dedicata alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, della quale proprio ieri ricorreva la festa.

Un’iniziativa della quale il Comitato Scientifico composto da Alessandro Rigatti, Walter Iori, Lorenzo Ferrari, Gianantonio Agosti e Andrea Biasi va fiero e che mostra la passione e l’entusiasmo necessari per organizzare, mese dopo mese, tante iniziative per celebrare il Cinquecentenario della chiesa.

“Non c’era modo migliore di iniziare questa settimana così densa di iniziative, ma anche di sentimenti, per la comunità di Revò e per le tante piccole comunità revodane sparse per il Nord America soprattutto, dalle quali anche quest’anno sono giunti a decine per unirsi ai locali nella devozione alla Madonna – afferma l’assessore alla cultura Alessandro Rigatti –. Questa è senza dubbio una settimana dell’anno particolare, dove ai sentimenti individuali si sommano i sentimenti collettivi che ancora con entusiasmo la comunità di Revò cerca e coltiva. Iniziarla con un grande evento culturale e proprio nel giorno della festa religiosa significa non dimenticare le radici della festa stessa”.

La notte è stata poi lunga con il professor Sgarbi che non ha fatto mancare la sua visita a Casa Campia da dove gli eventi per la Sagra ricominceranno giovedì sera alle 21 con l’inaugurazione della mostra personale di Nicola Martini dal titolo “Effetti collaterali”.

Mostra che il critico d’arte ha potuto ammirare in anteprima, rimanendo particolarmente soddisfatto delle opere del giovane artista di Revò, e in particolare stregato dal suo ritratto che trova collocazione nell’esposizione.

Sempre giovedì seguirà il concerto del Corpo Bandistico Terza Sponda nei giardini di Casa Campia, che resterà aperta anche questo weekend per permettere a tutti coloro che parteciperanno alle feste di visitare le quattro mostre lì allestite, dedicate alla diga di Santa Giustina, all’omonimo lago e alla storia della Casa stessa, in parte riarredata, dacché quest’anno compie 350 anni.

Ma il momento più intenso e partecipato, anche emotivamente, sarà la giornata di domenica con la Santa Messa alle 11 del mattino nella chiesa pievana e i Solenni Vespri e processione alle 15.30, quando i coscritti dell’anno 2000 porteranno in spalla la statua della Madonna del Carmelo fino a giungere all’ombra del grande arco monumentale che i coscritti si apprestano proprio in queste ore a terminare, rivestendo la possente struttura in legno con muschio e paglia, come insegna la tradizione revodana ormai secolare.

E proprio il parroco padre Placido Pircali, al termine della lectio di Sgarbi, ha annunciato scherzando che alla messa di domenica sarà presente il professore aspettandosi così una chiesa nuovamente gremita.

“La Pro Loco di Revò, guidata dal presidente Romedio Arnoldo – conclude l’assessore Rigatti –, è in fermento in questi giorni per poter dare vita, come ogni anno, a una festa che possa essere occasione di condivisione e di incontro, specie con i tanti emigrati tornati a casa per l’occasione, e per rendere la Sagra un momento significativo nel volgere dell’anno dove davvero tutta la Comunità condivide anche il senso di appartenervi”.