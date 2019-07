A Castel Thun aperitivi d’arte con la moda francese

Venerdì 26 luglio ad ore 18 primo appuntamento con gli aperitivi d’ arte serali nella magnifica cornice di Castel Thun.

Incontri dedicati alla mostra sulla moda francese di fine Ottocento con un gustoso buffet finale. Ingresso su prenotazione.

Nella suggestiva atmosfera di Castel Thun il museo proporrà tre appuntamenti esclusivi intorno al tema della mostra À la modefrançaise.

Stile modelli e modiste per le contesse Thun. Emanuela Rollandini, curatrice dell’esposizione, con Fiammetta Baldo, archivista presso l’Archivio provinciale, e Roberto Perini, restauratore della Soprintendenza per i beni culturali, converseranno con il pubblico, per parlare di moda, di tecniche artistiche e di ritratti, il tutto si concluderà con un gustoso aperitivo nei giardini del museo.

Si inizierà venerdì 26 luglio ad ore 18.00 con Fiammetta Baldo e Emanuela Rollandini con l’appuntamento Vestivamo a la mode française. Fra riviste e colorati figurini di moda, come una sfilata su carta per lontane stagioni primavera-estate, si ripercorre la storia del costume nel secondo Ottocento e, attraverso questa inusuale prospettiva, le vicende poco note di Giovanna, Maria Antonia e Maria Teresa, contesse Thun.

Venerdì 2 agosto sempre alle 18.00 Emanuela Rollandini e Roberto Perini parleranno di Incidere la moda.

I figurini di moda esposti a Castel Thun sono realizzati ad acquaforte, xilografia o litografia e acquerellati a mano.

La visita alla mostra sarà l’occasione per scoprire da vicino, lente di ingrandimento alla mano, le caratteristiche delle diverse tecniche esecutive. Si concluderà venerdì 9 agosto ad ore 18.00 con Emanuela Rollandini che parlerà della Moda nei ritratti.

Nelle sale del castello, una sequenza di ritratti femminili intercetta l’evoluzione della moda fra Otto e Novecento, dallo stile impero fino agli anni del charleston, mentre la storia personale delle contesse Thun si intreccia con le grandi trasformazioni politiche, sociali ed economiche.

Info:

Servizi educativi del museo T 0461492811 lun>ven 9>13 prenotazione obbligatoria – posti limitati: 25 persone parcheggio gratuito a partire dalle 17.30

Tariffa: 10 € a persona, comprensivo di aperitivo a buffet