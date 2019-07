Sondaggio Swg Mentana: Matteo Salvini cresce ancora, cifre mai viste prima

Si consuma l’ennesimo episodio di trasformismo nella politica Trentina.

Voci molto autorevoli parlano infatti di una definitiva rottura fra i due consiglieri provinciali eletti con i voti del partito del compianto Rodolfo Borga.

I due hanno costruito un nuovo partito; si chiamerà «La Civica» e sarà presentato a breve.

Pubblicità Pubblicità

Insomma, evviva la fantasia e la creatività.

Per ora però la nuova formazione politica non ha attirato molti militanti di Civica Trentina.

A seguire i due infatti, insieme a qualche militante di seconda e terza fila, saranno solo il sindaco di Mezzolombardo Girardi e quello di Rumo Michela Noletti.

La nascita del partito avviene sotto l’attenta regia di Marika Poletti, l’ex capo di gabinetto dell’assessore Gottardi cacciata dopo il caso «croce uncinata» che dalla politica non si è mai ritirata.

Un amore, quello fra Vanessa Masè, Mattia Gottardi e Civica Trentina, nato per opportunismo politico che quindi termina dopo pochi mesi dall’elezione dei due.

E come spesso accade quando le cose nascono solo per interesse e per mero calcolo hanno vita breve.

Ma in fondo dal funambolico Mattia Gottardi non si poteva che attendersi questo. La sua storia politica in fondo parla da sè

Gottardi, eletto nel 2015 per un secondo mandato a Tione, con un passato in An, poi nel Pdl e dopo un breve periodo con il sen. Ivo Tarolli in Italia Unica (partito figlio di Corrado Passera, ex ministro del Governo Monti) ha deciso di intraprendere il percorso civico assieme ai sindaci di Rovereto Francesco Valduga e di Pergine Valsugana Roberto Oss Emer.

Dopo l’abbandono del primo e dell’ex Assessore (nonchè braccio destro del Presidente uscente Ugo Rossi) Carlo Daldoss, il sindaco Gottardi aveva chiesto un posto nel centro-destra creando non poco scompiglio; forse anche perché correvano voci incontrollate di un suo appoggio all’ex Ass. Tiziano Mellarini dell’Upt candidato alle scorse elezioni politiche.

Nelle ultime ore prima delle presentazioni delle liste Mattia Gottardi in piena Trance politica da «candidatura» dopo aver massacrato tutti i partiti di centrodestra si era «offerto» a Fratelli d’italia, Forza Italia e a Civica Trentina, dimenticando di stare governando Tione con il Patt.

Negli ultimi giorni della campagna elettorale del 21 ottobre 2018 il suo trasformismo ha raggiunto livelli esorbitanti: prima voleva candidarsi con il PATT, poi è stato uno dei protagonisti del polo civico dei sindaci fallito miseramente.

Per lui il centro-destra e la lega in particolare era «uno dei partiti nazionali che hanno fallito. Il centro-destra a trazione leghista è solo una componente populista e destinata a perdere» – Queste le due dichiarazioni poco prima delle elezioni provinciali.

Ebbene, Gottardi alla fine si era candidato proprio con il centro destra a traino lega. Incredibile!

L’assessore Mattia Gottardi ad oggi non ha mai versato a Civica Trentina le quote della propria indennità consigliare.

Civica Trentina rivendica il fatto che la loro presenza nel consiglio provinciale della provincia autonoma di Trento è stata possibile grazie al sostegno dell’elettorato del loro partito e per questo dovrebbero dimostrare la propria lealtà e riconoscenza al movimento, versando le quote previste.

Cosa peraltro prevista in tutti i partiti in modo trasversale.

Nella politica trentina si ricordano due altri fatti del genere.

Riguardano Manuela Bottamedi e Claudio Civettini che abbandonarono i propri partiti dopo essere stati eletti senza mai versare un’euro. Come è finita per entrambi poi lo sappiamo bene.

Storia diversa invece quella di Vanessa Masè che in consiglio provinciale avrebbe già dovuto sedersi nella precedente legislatura. Lei invece ha versato regolarmente le quote.

Dentro Civica Trentina c’è molto rammarico per quanto successo ma anche la consapevolezza di dover ricominciare con più motivazione ed entusiasmo di prima.

Primo obiettivo; le elezioni comunali di Trento della prossima primavera.

La loro dipartita da Civica Trentina non cambierà comunque gli equilibri politici dentro la giunta.

Ed anche l’assessorato di Gottardi continuerà le sue funzioni peraltro sottotraccia.

Maurizio Fugatti infatti prevedendo il possibile voltagabbana di Gottardi aveva depotenziato in modo importante le deleghe del suo assessorato.

Un triste e purtroppo scontato epilogo che non farà felice qualcuno che ora non c’è più.