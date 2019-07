Società trentina per la vendita di autoveicoli sottrae al fisco 1,5 milioni di euro

Il titolare dell’un’agenzia di stampa on line trentina «l’opinione» ha pubblicato ieri una propria intervista al presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che – secondo il consiglio provinciale – getta discredito sull’operato dello stesso e richiede senz’altro una secca smentita nei contenuti.

Nell’intervista si afferma che l’ente consiliare avrebbe affidato un lavoro in esterna a un giornalista, retribuendolo con 3,43 euro all’ora.

«La realtà è molto diversa e l’autore dell’intervista ne è perfettamente a conoscenza, – replica il consiglio provinciale – essendo stato invitato a partecipare alla gara in questione, che il Consiglio ha attivato in modo trasparente e inclusivo per la ripresa di un servizio che lo stesso professionista ha avuto in affidamento dal Consiglio nel corso del 2018».

«Trattasi – continua la nota – come il bando del confronto concorrenziale descriveva con dettaglio, di un servizio per il quale non è richiesta la qualifica di giornalista, trattandosi di mera distribuzione ai consiglieri provinciali di comunicati emessi da uffici stampa trentini, materiale di cui non si chiede la modifica né a livello di testi, né a livello di titolazione.

Per quanto riguarda il compenso, non siamo di fronte a lavoro subordinato e parlare di paga oraria è totalmente fuori luogo. Il lavoro da svolgere non è tra l’altro un’occupazione esclusiva e l’arco orario indicato in contratto riguarda non la continua applicazione dell’operatore, ma l’estensione del monitoraggio effettuato sull’emissione di comunicati stampa».

E ancora: «Va censurato l’accostamento capzioso che lo scrivente ha effettuato – nella sua intervista al presidente dell’Ordine – tra questa vicenda e la questione, seria ma affatto diversa, del cosiddetto “equo compenso” per le collaborazioni giornalistiche. Se un aspetto deontologico dovrebbe essere preso in considerazione dall’Ordine dei giornalisti, questi è semmai lo scoperto e sgradevole utilizzo della propria testata giornalistica da parte dello scrivente per la conduzione di una battaglia personale, che tocca interessi della propria azienda».