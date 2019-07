Montagnaga, la strada misteriosa: anomalia gravitazionale o illusione ottica?

In occasione dell’Andreas Hofer Fest che si è svolta domenica all’omonimo parco di Piedicastello, gli schützen della Compagnia di Trento, hanno lanciato i loro strali contro gli Alpini, in un lungo monologo in quanto nessuno degli invitati (sindaco, giunta comunale,presidente di circoscrizione, la stessa Ana) hanno ritenuto opportuno partecipare alla manifestazione.

Su quanto affermato da Paolo Primon di fronte ad un paio di decine di “cappelli piumati”, registriamo il duro attacco di Emilio Giuliana che dopo aver spiegato gli errori storici detti da Primon attacca direttamente gli orgenizzatori dell’Andreas Hofer Fest schierandosi apertamente con gli alpini.

IL COMUNICATO DI EMILIO GIULIANA – “Senza voler scomodare Georges Dumezil, anche i più sprovveduti sanno – non vale per i somari naturalmente – che tutte le lingue europee – fatta eccezione per il magiaro e il suomi- hanno un origine comune, la lingua madre indoeuropea. Nel corso dei millenni le lingue dal tronco principale si sono ramificate, e dai rami sono nati altri rami, così com’è stato per il latino, da quest’ultima lingua parlata si sono sviluppate l’Italiano ivi compresi i dialetti della penisola, francese, spagnolo, portoghese, rumeno, l’inglese per il 75% del suo corpo linguistico è costituito da parole di origine latina; anche il ladino (romanzo o romancio) è una lingua di origine latina, dunque anch’essa una lingua piuttosto moderna.

La lingua celtica –che poi bisognerebbe capire quale delle varietà del celtico ci si riferisce – insieme al ladino non hanno dato mai corpo e vita ad una lingua parlata e scritta, perché durante le invasioni celtiche in Italia la lingua ladina non esisteva, lingua che nasce millenni dopo le scorrerie celtiche. I Reti, che popolavano il territorio del trentino Alto Adige ed oltre, non erano celti ma etruschi.

Peraltro, aspetto non propriamente non marginale, con la romanizzazione del territorio locale per lunghi secoli la lingua ufficiale fu il latino. Tridentum fu costruita dai trentini romanizzati, vedi il cardo e il decumano.

Gli Alpini, come corpo militare per la prima volta nella storia sono stati formati da Cesare Augusto – qualche giorno fa – , corpo militare che riprende ad esistere anche con la nascita dell’Italia risorgimentale, dunque un conto è nascere e vivere in zone alpine, altro è arruolarsi nel corpo militare degli alpini. Dunque, il comico sproloquio con il quale si asserisce che gli alpini impropriamente si siano appropriati del nome Alpini, dimostra per l’ennesima volta, le note difficoltà psico – intellettive.

L’ associazione degli alpini, sempre denigrata ed offesa da coloro che vorrebbero rappresentare gli schutzen, ma stranamente in occasione dell’Andreas Hofer fest invitata.

Gli organizzatori, in barba ai grandi ideali, mettendo in conto il pessimo risultato in termini di coinvolgimento e partecipazione all’evento, speravano di riempire la piazza con la presenza degli alpini, i quali le piazze le riempiono davvero, oltre a spender soldi, monetizzazione che sarebbe tornata comoda alle casse dell’Andreas Hofer Fest.

Gli italiani la carità sono abituati a farla, durante l’esecuzione di Hofer a Mantova (Francesco II, poi I°, il suo imperatore si guardò bene d’intercedere per lui da Napoleone, al quale aveva dato in sposa Maria Luisa d’Asburgo), raccolsero 5 mila scudi per riscattare la vita del martire cristiano della val Passiria, ma un conto è essere caritatevoli, altro essere fessi, così come avranno pensato dell’associazione degli Alpini, invitandoli all’Andreas Hofer Fest.

Andreas Hofer, si mobilitò per combattere l’ideologia illuminista giacobina anti cattolica, non certo contro l’Italia, paese che ancora come entità politica in quel periodo ancora non esisteva.Per quanto riguarda la sindrome di Stoccolma, che si palesa nel voler addirittura rinnegare la propria lingua d’uso, l’Italiano, va ricordato che anche durante il periodo dell’impero asburgico i Trentini mai hanno parlato il tedesco, tant’è che i comunicati alla popolazione venivano scritti in italiano, così come per gli slavi in slavo, gli ungheresi in ungherese i boemi in boemo eccetera.

Dunque, la necessità di organizzare corsi di lingua tedesca non trova nessuna pertinenza se non l’ennesima occasione per farsi deridere. Gli scappati di casa, per tingersi di ridicolo sempre più, hanno abbracciato e fatto proprio l’antifascismo, lo stesso della Boldrini, Kyenge, Lerner, Vauro, eredi di quei partigiani rossi che indiscriminatamente hanno assassinato innocenti in lungo e in largo per l’Italia. Il Fascismo riprese l’ideale imperiale romano, quello che ereditarono gli Asburgo fino a prima della rinuncia di Francesco II”.