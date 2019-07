“Latte in festa” il prossimo weekend sui pascoli dei Pradièi

I meravigliosi pascoli dei Pradièi, particolare località sull’altopiano dell’alta Val di Non da cui è possibile ammirare un paesaggio mozzafiato a 360°, faranno da scenografia alla quarta edizione di “Latte in Festa – Val di Non”.

Sabato 20 e domenica 21 luglio in alta valle sarà allestito un mercato “in bianco”: corner tematici con tantissime opportunità per conoscere il latte e il suo mondo, con la possibilità di acquistare, degustare e assaggiare formaggi locali, dolci al latte, gelati e frappè artigianali, yogurt e frullati e molti altri prodotti locali.

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti i Caseifici e le Malghe della Val di Non e alcuni produttori della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole con la degustazione e la vendita delle loro specialità.

Saranno diversi gli appuntamenti che animeranno la due giorni dedicata al buon latte del Trentino, con menù sfiziosi e giochi divertenti per i più piccoli. E poi ancora show cooking, dimostrazioni, visite guidate alle stalle, presentazioni di libri.

Il tracciato della manifestazione sarà percorribile solo a piedi. Sarà possibile noleggiare e-bike al Bicigrill 2.9 sulla ciclopedonale a Sarnonico.