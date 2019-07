Florida, il Paese delle eccentricità circondato dalla natura più incontaminata e selvaggia.

Situata nella parte sud orientale della Spagna ed affacciata sul mar Mediterraneo, Valencia è la terza città più abitata dello Stato dopo Madrid e Barcellona.

Grazie anche alla sua particolare posizione è considerata spartiacque tra la cultura catalana e quella andalusa nonchè capoluogo dell’omonima comunità.

Valencia è definita una delle città più importanti del Mediterraneo e vanta una lunga storia risalente all’antica Roma come testimonia il suo centro città che conserva molti monumenti costruiti durante i 2.000 anni di vita.

Gli ampi viali di ficus e palmeti circondano il quartiere antico con splendide ed eleganti dimore gotiche.

Valencia vive il presente in perfetta sintonia con la sua storia millenaria.

Nel centro città è possibile infatti ammirare le bellissime opere architettoniche risalenti al periodo gotico che, attraverso numerosi e attenti restauri sono riuscite a far convivere perfettamente avanguardia e tradizione.

L‘antichissima storia di questa città si vede rappresentata nei monumenti cittadini.

Tra la Plaza de la Reina e la Plaza de la Virgen si trova la Cattedrale di Valencia, un matrimonio di stili artistici che spaziano dal romanico, gotico e barocco spagnolo.

La ciliegina di quest’opera d’arte è il suo famoso campanile, El Miguelete alto 63 metri.

Ma è la maestosa costruzione “la Lonja De La Seda” ad essere uno degli esempi meglio conservati dell’architettura gotica in Europa.

La costruzione con i suoi 2.000 metri quadrati, grazie al suo passato come centro nevralgico del commercio mediterraneo è stata dichiarata nel 1996 Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Anche l’arte moderna è ben rappresentata come nel caso dell’ Istituto Valenciano De Arte Moderna, entrato nel gota dei centri d’arte internazionali assieme al Centro del Karmen, magnifico recupero di un monastero rinascimentale ora convertito all’arte contemporanea.

Proiettarsi dal passato al futuro è molto facile, grazie sopratutto al grande agglomerato della Città delle Arti e delle scienze nata dalla fantasia dell’architetto Calatrava.

La città è nota anche per la sua intesa vita notturna ed i numerosi ristoranti notturni, tanto da contendere a Madrid e Barcellona il primato della “movida spagnola”.

Le zone più popolate di bar e club sono la “città universitaria” e Canovas dove si trova il miglior assortimento di bar innovativi e modaioli.

Dal punto di vista gastronomico Valencia si è fatta conoscere in tutto il mondo per il suo piatto caratteristico: la paella, nata inizialmente come piatto povero, perchè cucinato solo con ingredienti facilmente reperibili.

Grazie a tutte queste ricchezze, alla lunga storia ed alla vivacità culturale ogni anno attrae un numero crescente di visitatori.

Essendo una città con molte differenze dal punto di vista artistico risulta quasi essenziale avere una guida della propria lingua che riesca a raccontare tutti i dettagli e le curiosità di questa splendida terra.

Le agenzie di viaggio possono organizzare dei veri e propri tour per far vivere e conoscere l’essenza di questa città spagnola.

Per scoprire le meraviglie di questa che, dalla gastronomia al flolklore, è una delle più belle città della Spagna puoi avere maggiori informazioni a questo link.