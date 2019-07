Cattura e uccisione lupi e orsi, la Consulta: “Legittime le leggi di Trento e Bolzano”

«Prendo atto che domani i consiglieri Mattia Gottardi e Vanessa Masè presenteranno il loro partito e che quindi sono fuori da Civica Trentina» – Questa la dichiarazione del presidente del movimento del compianto Rodolfo Borga, Antonio Coradello, dopo le voci fondate che sono girate per tutto il giorno. (qui l’articolo)

Coradello precisa inoltre che «Non si tratta di nessuna evoluzione di Civica Trentina ma di una scissione vera e propria che ha colto alla sprovvista tutto il direttivo del movimento che non sapeva nulla. Civica Trentina continua il suo percorso più motivata ed entusiasta che mai e non ha nulla a che fare con il nuovo movimento costruito dai due consiglieri».

Si consuma quindi l’ennesimo episodio di trasformismo nella politica Trentina.

Pubblicità Pubblicità

Gottardi e Masè domani presenteranno un nuovo partito che si chiamerà «La Civica»

Per ora però la nuova formazione politica non ha attirato molti militanti della base di Civica Trentina intenzionati a rimanere con la dirigenza storica del partito.

A seguire i due infatti, insieme a qualche militante di seconda e terza fila, saranno solo il sindaco di Mezzolombardo Girardi e quello di Rumo Michela Noletti.

La nascita del partito avviene sotto l’attenta regia di Marika Poletti, l’ex capo di gabinetto dell’assessore Gottardi cacciata dopo il caso «croce uncinata» che dalla politica non si è mai ritirata.

Un amore, quello fra Vanessa Masè, Mattia Gottardi e Civica Trentina, nato per opportunismo politico che quindi termina dopo pochi mesi dall’elezione dei due.

E come spesso accade quando le cose nascono solo per interesse e per mero calcolo hanno vita breve.

Ma in fondo dal funambolico Mattia Gottardi non si poteva che attendersi questo. La sua storia politica in fondo parla da sè

«Quello dei due consiglieri è un atto di transgenderismo politico e una tradimento verso chi ha lavorato per portarli nei posti che ora occupano, – conclude Coradello – mete che ricordo erano per loro irraggiungibili senza il nostro sostegno. Civica Trentina ha aperto le porte a questi soggetti dando la massima fiducia ed ora viene ripagata in questo modo»