Anaune Val di Non: aperte le iscrizioni per la stagione 2019-20

Sono aperte le iscrizioni per la prossima stagione 2019-20 dell’Anaune Val di Non, realtà calcistica clesiana che coinvolge grandi e piccini nell’attività sportiva.

Accedendo al sito internet www.anaunevaldinon.it è possibile accedere alla procedura online per effettuare l’iscrizione fino al 20 settembre prossimo.

In casi di effettiva difficoltà ad eseguire l’iscrizione online, ci si potrà comunque rivolgere all’ufficio segreteria al campo sportivo di Cles.

Potranno essere iscritti ragazze e ragazzi dai 5 ai 18 anni, suddivisi in diverse categorie: annate 2013-2014 Piccoli Amici, 2011-2012 Primi Calci, 2009-2010 Pulcini, 2007-2008 Esordienti, 2005-2006 Under 15, 2003-2004 Under 17, 2001-2002 Juniores.

Per completare l’iscrizione è necessario compilare tutti i form richiesti dalla procedura online, molto semplice da seguire, che comprendono i dati anagrafici, codice fiscale, recapiti telefonici, data visita medica, estremi versamento della quota d’iscrizione, che varia in base alla categoria d’appartenenza.

Alla data di inizio dell’attività è obbligatorio essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva.

Per informazioni è possibile contattare il responsabile della procedura online Gianluca Ghirardini (tel. 346-6687917) o il responsabile del Settore Giovanile Franco Zanoni (tel. 335-7055444).