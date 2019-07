A Cavareno prende il via la rassegna cultural-letteraria “Incontro con l’autore”

Sarà l’esperto di foreste Daniele Zovi, che parlerà del suo libro sul bosco, ad aprire la quarta edizione della rassegna cultural-letteraria “Incontro con l’autore”, serie di cinque incontri sullo sfondo suggestivo della piazza di Cavareno o all’auditorium della Cassa Rurale in caso di brutto tempo.

Un mosaico variegato di ospiti quest’anno ancora più numerosi: scrittori e temi capaci di alternare leggerezza e profondità, che non mancheranno di emozionare il pubblico.

Il primo appuntamento è in programma questa sera, martedì 16 luglio 2019, alle 21.

Pubblicità Pubblicità

“Un bosco, non è solo l’insieme degli alberi che lo compongono, e neppure la somma di flora e fauna. Un bosco è il risultato di azioni e reazioni, alleanze e competizioni, crescita e crolli. Un mondo mobile, che sebbene continuiamo a sforzarci di studiare e catalogare, limitare e controllare, resterà sempre un selvaggio, vibrante spazio di meraviglia”.

Daniele Zovi accompagnerà i presenti alla scoperta di questa meraviglia: il bosco, che potrebbe essere in fondo anche il nostro bosco. Ettari di conifere e latifoglie che si sviluppano ai piedi e sulle pendici delle catene montuose che racchiudono la nostra valle.

Laureato in Scienze Forestali, Daniele Zovi per quarant’anni ha prestato servizio nel Corpo Forestale dello Stato. Tra i maggiori esperti di foreste italiane ed europee e della fauna pregiata, presenterà il libro “Alberi sapienti antiche foreste”, una narrazione che con garbo e passione insegnerà come guardare, ascoltare e avere cura dei nostri boschi.

Arricchirà ulteriormente il dibattito la presenza di Francesco Dellagiacoma di Predazzo, vicepresidente vicario del PEFC Italia, Ente certificatore della gestione sostenibile delle foreste del Trentino, che illustrerà l’iniziativa della Filiera Solidale.

“La rassegna “Incontro con l’autore” è un tassello importante dell’offerta culturale dell’amministrazione comunale di Cavareno, l’occasione per incontrare i propri autori preferiti, ma anche per percorrere itinerari culturali inediti” spiega l’assessore Raffaella Battocletti che cura la proposta.

Con questa edizione prende il via anche una bella collaborazione con il Gruppo Giovani di Cavareno che parteciperà attivamente ai vari appuntamenti.

Ma non è tutto. Nel pomeriggio lo scrittore terrà compagnia a chi ama camminare percorrendo, assieme al custode forestale Rodolfo Ortler, il CamminAlberi di Sarnonico. Ortler è uno degli ideatori di questo speciale percorso naturalistico, che guida alla scoperta delle antiche varietà di albero da frutto dell’Alta Val di Non. La camminata non può che concludersi con un breve momento di convivialità all’azienda agricola biologica Luciano Covi di Seio. Il ritrovo sarà alle 15.30 al Centro Sportivo di Sarnonico.