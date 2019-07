Tres, personaggio misterioso passeggia in mutande per le vie del paese

Le vie del centro di Tres, frazione del Comune di Predaia, sono state teatro di un episodio quantomeno bizzarro ieri pomeriggio, domenica 14 luglio, intorno alle 16.30-17.

Un personaggio misterioso sulla sessantina, sconosciuto agli abitanti del paese, è sceso da una macchina parcheggiata in piazza e ha iniziato a girovagare tranquillamente in mutande e scarpe da ginnastica.

Zaino in spalla da una parte, busta di plastica con dell’erba o della verdura dall’altra, e via per un tour nel cuore del paese, a due passi dal parco giochi pieno di bambini e dal bar che a quell’ora è popolato di gente.

Pubblicità Pubblicità

Lo strano personaggio, che non pareva assolutamente in difficoltà o in stato confusionale, ha suscitato lo stupore dei passanti, colpiti e incuriositi dal suo outfit minimal e per lo meno singolare.

Così come è spuntato dal nulla, poi, l’uomo è sparito, senza che nessuno abbia avuto modo di capire chi fosse e cosa ci facesse a Tres.