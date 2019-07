Tragedia a Denno: trentenne rumeno muore schiacciato dal carro raccolta

Con il consueto numerosissimo pubblico, presso gli impianti Sportivi di Sarnonico, domenica 14 luglio con inizio alle ore 21.00, si è svolta la quinta tappa del Concorso Nazionale Miss Italia Trentino Alto Adige 2019, arrivato alla sua 80 esima edizione, con l’elezione del titolo di Miss Sarnonico.

Le protagoniste della serata sono state senz’altro le 18 miss, provenienti da tutto il Trentino Alto Adige, tra i 18 e i 30 anni, per lo più studentesse, ma anche lavoratrici, che hanno aperto la serata con una coreografia ispirata al flamenco, proseguendo con una sfilata in abito da sera e proponendosi alla giuria nei tradizionali body istituzionali da gara.

Terminata la votazione hanno sfilato in passerella proponendo le creazioni dei giovani stilisti del Centro Moda Canossa di Trento, e nello specifico con il tema fiorito.

La serata non è stata solo all’insegna della bellezza, ma ha visto sul palco diverse esibizioni artistiche inserite nel tour del Festival Talent Show, e precisamente nella terza importante tappa dell’edizione 2019.

Il format ideato da Sonia Leonardi che da cinque anni sta riscuotendo un grandissimo successo in tutta la Regione, dedicato a valorizzare i vari talenti artistici, di tutte le età, spaziando da canto, danza e recitazione per arrivare fino a giocoleria, attività atletiche o acrobatiche e molto altro.

In questa terza tappa si sono esibite: la solista Odiraa Ezeifedi di Trento, amante del canto soul e studentessa del prestigioso Berklee College of Music di Boston, Alice Collareta, 16enne cantante e musicista di Trento, l’esibizione di danza moderna e hip hop delle due sorelle Arianna e Claudia Cristani di Levico Terme e la performance canora di Maria Giovanna Serena di Bolzano, studentesa universitaria di scienze cognitive.

La giuria ha decretato come vincitrice assoluta la brillante voce di Odiraa Ezeifedi e sarà quindi lei a proseguire ed accedere alle finali regionali di agosto ad Andalo, Cles, San vigilio di Marebbe e Folgaria.

Sempre molto apprezzato ed applaudito è il divertente momento di intrattenimento con i bambini, che si sono cimentati in una improvvisata sfilata, strappando numerosi consensi e sorrisi dalle oltre 1000 persone presenti.

Il Sindaco di Sarnonico Emanuela Abram, quale presidente della giuria, affiancato da Carlo Zambonin Vicensindaco nelle veste di segretario di giuria, hanno valutato, assieme a tutti gli altri componenti della giuria, le diverse ragazze in gara, aggiudicando il titolo di Miss Sarnonico ad Allison Quarta 22 anni, studentessa universitaria di Storo, Allison si è aggiudicata il diritto di accedere alle Finali Regionali che si svolgeranno nel mese di agosto nelle più belle località del Trentino Alto Adige.

Assieme ad Allison, sul podio e quindi anche loro finaliste provinciali troviamo: al secondo posto con il titolo di Miss Bellezza Rocchetta la diciottenne studentessa di Riva del Garda Valentina Miorelli con la passione per il fitness, Miss Terza Classificata Alice Marchiodi diciottenne di Trento, appena maturata, che da 13 anni canta in un coro, con la fascia di Miss Be Much la studentessa universitaria a Trento, anch’essa 20 anni di Brescia Silvia Gallina, a seguire con la fascia di Miss Quinta Classificata la cavallerizza Kiliane Angelico 19 anni di Mezzolombardo, facente parte della nazionale italiana di equitazione ed arrivata terza ai campionati italiani, e al sesto posto la quasi diciottenne Erica Bolognani di Mattarello, appena diplomata alle Barelli con la qualifica di parrucchiera.

Gli appuntamenti per la prossima settimana dedicati alla bellezza sono martedì 16 luglio a Baselga di Pinè presso il Bar alla Spiaggia,il 17 luglio presso l’Hotel Boutique & Spa Solea di Fai della Paganella, 18 luglio a Cortina sulla strada del vino e sabato 20 luglio a Lagundo.