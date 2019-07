“Natural-Mente. Tutta la natura che avete in mente”: a Terzolas si riscopre il valore del bosco dopo gli schianti della tempesta Vaia

Un weekend di profumi, sapori e colori della natura. Dopo le edizioni dedicate al legno e alle erbe di montagna, il 3 e il 4 agosto prossimi, con l’appuntamento con “Natural-Mente. Tutta la natura che avete in mente”, Terzolas renderà omaggio al bosco delle montagne trentine duramente ferito dal nubifragio di fine ottobre.

Il bosco in Trentino rappresenta il 63% del territorio provinciale, pari a una superficie di oltre 390 mila ettari. Per secoli, con le distese di abete rosso, faggio, larice e abete bianco, le foreste trentine hanno rappresentato una delle principali fonti di sostentamento della gente di montagna che ha imparato a curare e gestire in autonomia traendone ancora oggi importanti risorse economiche attraverso la produzione e la vendita del legname.

Un patrimonio naturale e paesaggistico di inestimabile valore che è stato gravemente danneggiato dall’evento meteorologico straordinario, denominato “Tempesta Vaia”, che tra il 27 e il 30 ottobre 2018 si è abbattuto su tutto il Trentino, soprattutto nella parte orientale, ma anche in diverse zone di quella occidentale: si stima che, in quei giorni di fine ottobre, le piogge persistenti e la forte velocità del vento – con raffiche fino a oltre i 120 km/h che localmente hanno raggiunto anche i 190 km/h – abbiano lasciato a terra circa 4 milioni di metri cubi di legname su una superficie coinvolta di oltre 19 mila ettari.

Pubblicità Pubblicità

Ora il danno arrecato ai boschi diventa un’occasione di conoscenza e di riscoperta dell’importanza di questa risorsa per l’economia e la vita degli abitanti del territorio ma anche per la protezione dei versanti dal pericolo di caduta massi e di distacco valanghe e per la tutela della biodiversità.

E vuole essere proprio un omaggio alle foreste ferite del Trentino la terza edizione di “Natural-Mente. Tutta la natura che avete in mente”, che il 3 e il 4 agosto 2019 animerà la piazza e le vie di Terzolas, il piccolo paese del Trentino incastonato tra le montagne della Val di Sole.

Organizzata dal Comune di Terzolas in collaborazione con le diverse associazioni di volontariato e le locali attività turistico ricettive, la manifestazione prevede infatti un ricco programma di attività che racconterà il bosco coniugando cultura, musica e gastronomia.

“La scelta del tema di quest’anno è stata sollecitata da quanto accaduto lo scorso autunno – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Terzolas Antonia Manini –. Il bosco per la gente delle nostre valli alpine è una risorsa economica importante e rappresenta anche per il nostro Comune una fonte di reddito. La tempesta Vaia non ha arrecato grandi danni alle nostre foreste comunali, ma subiamo comunque un danno di riflesso che va a incidere sul prezzo di vendita del legname se si considera l’elevata quantità di tronchi abbattuti arrivata sul mercato”.

Convegni scientifici, mostre micologiche, artistiche e fotografiche, dimostrazioni sull’estrazione e sulle proprietà della trementina, la resina che si ricava dall’incisione della corteccia delle conifere, laboratori di cucina e angoli gastronomici con menù pensati per esaltare i sapori del bosco offriranno quindi ai tanti turisti della valle, e non solo, una full immersion di due giorni nella natura per ritrovare se stessi, rigenerare la mente e l’anima e al tempo stesso scoprire le bellezze del territorio anche in chiave turistica.

L’apertura ufficiale della festa della natura e della mente è per le 16 di sabato 3 agosto nelle splendide sale affrescate del cinquecentesco Palazzo Torraccia con il convegno “Alla scoperta dei preziosi tesori del bosco” curato dal professor Franco Frisanco della Fondazione Edmund Mach, l’istituto di San Michele all’Adige che svolge attività di ricerca scientifica, istruzione e formazione, sperimentazione, consulenza e servizio alle imprese nei settori agricolo, agroalimentare e ambientale.

Tra le bancarelle del NaturalMercato, dislocate lungo via Bruno Kessler, inoltre, i visitatori e i turisti potranno scoprire i prodotti naturali legati al bosco, da quelli gastronomici a quelli terapeutici e cosmetici, e i tanti oggetti in legno frutto della creatività e della manualità degli artigiani locali.

Da non perdere, poi, gli appuntamenti dedicati alla musica: il concerto per mandolino e chitarra con Ugo Orlandi e Luisella Conter inserito nella rassegna dedicata al grande maestro Arturo Benedetti Michelangeli, tra i più grandi interpreti del pianoforte del XX secolo, che scelse di trascorrere le proprie vacanze in una baita della Val di Rabbi (3 agosto, ore 21, sala nobile di Palazzo Torraccia), e il “Concerto al mattino nel bosco in… cantato” del Coro Sasso Rosso (4 agosto, ore 7, località Tovare).

Ma Natural-Mente è anche family friendly. Attento ai bisogni delle famiglie, l’evento propone diverse esperienze per i più piccoli come il truccabimbi, i laboratori manuali per imparare a costruire una casetta degli insetti o degli amuleti in materiale naturale e i laboratori di lettura ad alta voce e pittura creativa con tempere e ortaggi.