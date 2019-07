Evento a Paneveggio con i violini di Cremona. Il Trentino riceve in dono della Regione Lombardia cinque piantine di abete

Ieri è stata la giornata del Jeep Camp di San Martino di Castrozza.

Verso l’ora di pranzo 400 auto monomarca hanno sfilato per le vie del centro scortate da polizia e carabinieri.

Poi verso sera la manifestazione si è conclusa con la parata di 750 jeep.

La sfilata ha accolto 300 giornalisti da tutta Europa oltre ad una delegazione dal Medio Oriente, dal Giappone e dall’Africa del Nord.

Inoltre per il Jeep Camp 2019 sono arrivati anche 1.600 fan.

Un successo in termini di pubblico e di organizzazione, ma soprattutto a livello turistico.

A sfregarsi le mani infatti sono stati albergatori ed esercizi commerciali che hanno visto il tutto esaurito. Anzi, dopo la manifestazione c’è già chi ha prenotato le vacanze in settembre e per la prossima stagione invernale.

E molti jeeper hanno deciso di riassaporare la valle prenotando agritur, alberghi e ristoranti per la prossima stagione.

Pare che secondo Jeff Hines, numero uno di Jeep nel mondo, le strutture ricettive della zona abbiano avuto un’occupazione del 96% in un periodo ancora di bassa stagione.

In questa edizione il numero di Jeep ha raggiunto quota 800, 200 in più dell’anno scorso dove il raduno era stato organizzato in Austria.

Prima della data fatidica le polemiche non sono mancate ed hanno visto i consiglieri di minoranza Luca Coppola Paolo Ghezzi di Futura, Alessandro Manca,(pd) e Filippo Degasperi e Alex Marini (m5s) schierarsi apertamente contro l’evento.

Anche la SAT per voce della nuova presidente Anna Facchini si è dichiarata contraria. Tutti della stessa idea che non si può omologare la montagna ai desideri del business e del marketing turistico, soprattutto in un ambiente che è patrimonio dell’Unesco.

Ma va detto che tutti gli eventi non hanno riguardato l’uso del parco che quindi è stato salvaguardato totalmente.

A sostenere l’evento è invece stato l’assessore Roberto Failoni (lega)

Per la valle sicuramente è stato qualcosa di molto positivo in termini di visibilità, visto anche il lieve declino in termini turistici degli splendidi luoghi del Primiero negli ultimi anni