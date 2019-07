Eletta Miss Italia Sarnonico: vince Allison Quarta studentessa universitaria di Storo

Domani, martedì 16 luglio, i ballerini della Scuola di ballo EB Dance School Val di Non si esibiranno in piazza Municipio a Cles, davanti al Palazzo Assessorile, nell’evento “Masterclass”, organizzato dalla EB4Charity, la sezione di volontariato della EnergyBlast.it di Mattia Zini, con inizio alle ore 21,00.

Ospite d’eccezione in questa serata di beneficenza, direttamente dall’Olanda, ZJ Jeffrey Franssen, il primo Zumba Jammer europeo, che per l’occasione si unirà alla scuola di ballo di Mattia Zini in una raccolta di fondi a favore dell’ACHIPE (Amici Chirurgia Pediatrica Trentina) per aiutare i bambini pazienti della clinica che necessitano di questo tipo di cure e dare sostegno alle loro famiglie.

Parteciperanno alla serata molti altri Zin ‘Special Guest’: Gaby Marcolino, Alan Custodio, Anita Dissertori, Adrian Gavriliu, Michela Zini, Kinga Horvath, Naima Bahaddhou, Cristiana Bertelli, Lenny Santana, Susi Ferrara, Serena Lenzi, Viktorija Velinova, Barbara Bouchellaghem, Kristian Valle, Francesca Simoni, Gloria Cangemi, Donatella Stoppa, Romina Batistelli, Irene Pallaver, Jara Perez Palma, tutti insieme per tendere una mano a questi piccoli bimbi.

Achipe è un’associazione di volontariato a sostegno del Reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, con sede operativa in via Fratelli Bronzetti 29, formata da un gruppo di genitori e medici che desiderano fornire aiuto, supporto ed assistenza alle famiglie di bambini affetti da patologie chirurgico-pediatriche.

La manifestazione, ad offerta libera, è realizzata con il patrocinio del Comune di Cles, del Consorzio Cles Iniziative e della Pro Loco di Cles.

In caso di maltempo si svolgerà nella sala Polifunzionale presso il Palazzetto dello Sport di Cles in via Degasperi.