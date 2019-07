Caldo – freddo: come aiutare i piccoli animali domestici a sopportare al meglio gli sbalzi di temperatura

Ci sono dei piccoli trucchi per aiutare i nostri animali a sopportare meglio i continui sbalzi di temperatura che stanno caratterizzando questa estate 2019.

Spesso, diamo per scontato che bastino un ventilatore e un po’ di aria condizionata per rendere vivibile un ambiente per i nostri piccoli animali: niente di più errato.

Se il caldo soffocante viene difficilmente sopportato da noi umani anche con l’ausilio di un ventilatore, per un criceto, una cavia o un coniglio la situazione è spesso più insostenibile.

Pubblicità Pubblicità

Facciamo l’esempio del tipico coniglio nano da appartamento: i conigli non sudano e, di conseguenza, un ambiente di oltre 27°, non ventilato e umido può portare l’animaletto ad avere un colpo di calore e/o alla morte in breve tempo.

Come accade anche con i criceti, questi animali non sono robusti, adatti a dei bambini o a situazioni di scarsa cura. Sono esseri molto impegnativi e vanno seguiti con grande costanza e accortezza.

Ecco di seguito alcuni consigli per aiutarli a sopportare meglio il troppo caldo:

chiudere le persiane e fare in modo che non siano mai a diretto contatto con il sole ed evitare di tenerli sul balcone, in gabbia tenerli nelle stanze più fresche e ventilate mettere a loro disposizione acqua e verdure fresche come finocchi, sedani e radicchio utilizzare bottiglie di acqua ghiacciata o piastrelle fredde avvolte in asciugamani: fungono da climatizzatore e recano molto sollievo se poste vicino all’animale utilizzare fazzoletti umidi sulle orecchie del coniglio, facendo attenzione a non far entrare acqua nelle orecchie

Per quanto riguarda il freddo di questi ultimi giorni, bisogna semplicemente fare in modo che le stanze siano sempre arieggiate, stando bene attenti che questi piccoli animali non stiano in mezzo alle correnti d’aria.