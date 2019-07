La Provincia sta tentando l’acquisizione di Castel Valer per la promozione turistica della Val di Non.

Fra pochi giorni i vertici dell‘Azienda di promozione turistica della Val di Non incontreranno il proprietario per capire in che modo possa avvenire l’acquisizione.

Il castello, di proprietà del conte Ulrico Spaur, è in ottime condizioni e potrebbe diventare il fiore all’occhiello dei percorsi culturali sul territorio.

Si parla che il prezzo fissato dal conte si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, che la Provincia intende trattare.

Castel Valer si trova a Tassullo e fu fondato nel 1211 dai Conti di Appiano e in seguito divenne proprietà dei Conti del Tirolo e dei Conti di Coredo.

Nel 1368 passò in mano agli Spaur che tuttora ne detengono la proprietà. La sua torre, alta 40 metri, è considerata la più alta della provincia di Trento.

Il maniero presenta più di cento stanze e alcune sono riccamente decorate (la Sala degli Stemmi e le Sale Madruzziane). Presenta anche una cappella dedicata a San Valerio.

Costituisce insieme a Castel Thun uno dei castelli meglio conservati del Trentino e dal 2017 è accessibile al pubblico ma solo con visite guidate.