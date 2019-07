Allarme inquinamento nel Lavisotto: intervengono i Vigili del fuoco e l’Appa

Si teorizza di alta velocità, ma intanto oltre il tunnel del Brennero non si riesce ad andare e in Val di Susa il nuovo tracciato è bloccato dall’opposizione dei No Tav ed allora perché non ipotizzare anche un treno supersonico che potrebbe collegare Trento con Verona in una manciata di minuti?

Era il 1993 quando negli Stati Uniti veniva prodotta una delle più note puntate del cartoon “I Simpson”: nell’episodio intitolato “Marge contro la monorotaia” la città di Springfield veniva sedotta da un imbonitore affinché si procedesse alla costruzione di una spettacolare quanto inutile monorotaia che girasse intorno alla cittadina.

I mezzi di trasporto e il traffico sono da sempre argomenti in grado di infiammare gli animi dei cittadini, basti pensare all’annosa questione della viabilità in via delle Palazzine a Gardolo.

Alcuni giorni fa un giornale molto bene informato come il Sole 24 Ore ha informato la cittadinanza tutta che a breve potrebbe arrivare in Italia il treno supersonico Hyperloop: trattasi nientemeno che di un treno a levitazione magnetica che può viaggiare fino alla incredibile velocità di 1223 chilometri all’ora!

Il treno (ma ha ancora senso chiamarlo così?) viaggia all’interno di una capsula di carbonio ed è integrato in un sistema che addirittura produce più energia di quanto ne consumi con il viaggio.

A Dubai è ormai prossimo ad essere realtà, sarà pronto per l’Expo 2020 e collegherà l’emirato con Abu Dhabi in pochissimi minuti.

Bibop Gresta è uno dei co-fondatori del progetto e ha affermato di fronte alla stampa italiana che a breve saranno annunciati 2 progetti di fattibilità per il super-treno, che potrebbe quindi essere costruito anche in Italia, No-Tav permettendo.

Non sappiamo se la nostra regione sarà coinvolta nel progetto, ma muniti di calcolatrice abbiamo scoperto che con Hyperloop da Trento si potrebbe arrivare a Verona in appena 5 minuti, mentre Milano sarebbe distante appena 15 minuti di viaggio da Trento.

È certo che con questa tecnologia il turista come l’uomo d’affari potrebbe raggiungere con estrema rapidità il Trentino, questo con effetti particolarmente benefici per tutte le attività economiche di una regione magnifica, ma che ha nella spesso trafficata A22 la principale via di accesso.