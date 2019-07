Ala Città di Velluto: pienone con Raul Cremona

Arrivano dalla Corea, hanno fatto il giro del mondo e, forse, tra qualche anno approderanno in Italia. Almeno così sperano i loro #blinksitaliani.

I Blinks sono i fan delle BlackPink, quattro ragazze che fanno musica kpop. Il Korean Pop è un genere musicale molto in voga nel Continente Orientale e da qualche tempo anche in Europa se ne sente parlare.

Il gruppo in questione, formato da 4 ragazze tra i 21 e i 23 anni, è il primo di questo genere ad affrontare un tour mondiale. Si sono formate a Seoul nel 2016 ma si conoscevano da molto più tempo.

La Corea del Sud forma gli artisti kpop in una maniera molto particolare, per alcuni può sembrare addirittura poco ortodossa. Ragazzi e ragazze affrontano selezioni durissime per alcune delle più importanti agenzie di intrattenimento del Paese, se vengono selezionati diventano dei “trainees” e questo significa che devono allenarsi duramente ogni giorno in diverse discipline tra cui: canto, ballo, lingua, cultura e molto altro.

Durante questo periodo di “prova”, che può durare diversi anni, per alcuni anche più di 10, le regole da seguire sono tante e particolarmente severe: niente appuntamenti, dieta ferrea, uscite e telefoni perennemente controllati dai team manager.

A dispetto di ciò che si potrebbe pensare, per molti degli aspiranti k pop idol tutto questo pare essere un sacrificio che vale la pena sostenere. Finito il periodo da trainee alcuni di loro saranno scelti per un debutto ufficiale nel mondo dello spettacolo come cantanti e ballerini.

Le BlackPink hanno dichiarato in più momenti di ricordare i loro periodi da trainees come estremamente formativi, anche se difficili. Si considerano fortunate per essere arrivate al tanto atteso debutto, raccontano nelle interviste, solo una piccolissima percentuale di allievi riesce ad ottenere il successo sperato.

La girl band venne pubblicizzata già dal 2012, il gruppo è stato presentato ufficialmente dalla YG Entertainment il 29 giugno 2016 (ed è stato il primo gruppo femminile a debuttare sotto l’etichetta discografica in sette anni, dopo le 2NE1).

Hanno esordito l’8 agosto 2016 con l’album singolo Square One, contenente due tracce, Boombayah e Whistle. Esse raggiunsero la prima e la seconda posizione nella classifica World Digital Songs Charts di Billboard, furono il gruppo più veloce a raggiungere tale posizione, e le terze artiste coreane a mantenere le prime due posizioni dopo Psy ed i Big Bang.

Lisa, la ballerina del gruppo, è la kpop Idol più seguita al mondo: vanta più di 20 milioni di followers.

Proprio quest’anno hanno le Blackpink hanno fatto la storia. Il quartetto si è sempre dichiarato pronto a brillare in ogni angolo del mondo e nella primavera del 2019 è arrivato proprio in Europa. Il tour sponsorizzato dal colosso coreano delle automobili, KIA, ha avuto come distributore ufficiale LiveNation che si sta sempre più aprendo al mondo kpop dopo aver gestito i concerti dei BIGBGANG, di G-DRAGON e dei BTS (altri importanti gruppi dello stesso genere, stavolta composti da soli maschi).

Per la prima volta, quindi, un gruppo pop-coreano femminile affronta un world tour. Sono partite dall’Asia, approdate in Australia, fatto una capatina negli Stati Uniti, esibendosi anche al Coachella, e finalmente sono sbarcate in Europa. Berlino, Barcellona, Amsterdam, Londra, Manchester sono solo alcune delle città che hanno ospitato le regine del k-pop.

«Sono stata al loro concerto a Barcellona a fine maggio-, spiega Emily, giovane roveretana volata in Spagna per assistere allo show- c’erano diverse decine di migliaia di persone, gente proveniente da diverse parti del mondo era venuta a godersi quello spettacolo. Ero circondata da spagnoli, portoghesi, asiatici e anche molti italiani. Ragazzi di tutte le età ma anche adulti, la cosa mi ha sorpreso molto perché solo una volta arrivata allo stadio ho capito quanto la musica potesse effettivamente unire così tante culture diverse. Cantavamo tutti in coreano, abbiamo incontrato un’altra dimensione e siamo stati trasportati in un mondo molto diverso dal nostro.

Credo che il k-pop sia anche questo per noi stranieri: un modo per diversificarsi, per scoprire qualcosa di differente. Le ragazze sono state formidabili… molti cantanti dal vivo ti deludono, ma loro no di certo. Mi ha sorpreso molto vedere come fossero emozionate, durante il concerto hanno detto di sentirsi molto lontane da casa, lo ho trovato dolce».