Vendeva droga sui social: arrestato giovane spacciatore del Vanoi

Da lunedì prossimo il parcheggio dei Canopi di Pergine sarà chiuso.

Inizieranno i lavori che sistemeranno tutta l’area trasformandola in un parcheggio che sarà anche interrato.

È dall’inizio degli anni ‘90 che quel luogo contiene una sessantina di posti auto. Ora, dopo anni di discussioni, inizieranno i lavori.

L’impresa Costruzioni Ices srl di Spormaggiore inizierà i lavori necessari per trasformare l’area, che a conclusione (prevista ad agosto 2020) arriverà a contenere 65 posti auto in superficie e 80 sotterranei.

Il costo totale ammonta a poco più di 1,2 milioni di euro.

Per coloro che utilizzavano il parcheggio libero di Canopa, sarà possibile usufruire del nuovo parcheggio libero aperto alla stazione ferroviaria, la cui distanza dal centro è pressoché la stessa.

Comune e ferrovia hanno sottoscritto l’accordo per trasformare l’area a tale scopo.

I posti auto attualmente a pagamento in viale Petri verranno convertiti temporaneamente in sosta libera.

Per quanto riguarda la viabilità in via Canopi verrà istituito il senso unico in direzione di viale degli Alpini, in quanto il cantiere occuperà anche una carreggiata.

Nel parcheggio di viale Venezia adiacente al ristorante “La Rotonda” la sosta sarà regolamentata da disco orario.

Dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19 la durata della sosta sarà massimo di un’ora.

Se ad agosto aprirà il tanto agognato parcheggio del Tegazzo, la situazione dei parcheggi a servizio della città migliorerà ancora.