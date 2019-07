Quanto conta l’inconscio nelle scelte d’amore?

Nella vita può accadere di incontrare una persona e di sentire fin da subito, una sensazione positiva o negativa, senza una particolare motivazione logica. Immediatamente “a pelle”, si percepisce un’attrazione o una semplice simpatia spontanea. Quest’esperienza che probabilmente è capitata a tutti, non è frutto del caso, ma va direttamente a trovare origine nei meccanismi del nostro inconscio emotivo. Il linguaggio dell’inconscio è molto legato alle scelte dell’amore.

La scelta del partner avviene secondo motivazioni diverse e non sempre coscienti per chi ne è protagonista. Infatti le relazioni sentimentali sono l’espressione di una combinazione complessa di esperienze evolutive e secondo le tipologie delle varie personalità. Poiché in questa scelta d’amore, la parte non razionale ha un ruolo molto importante, può manifestarsi c’è il rischio di diventare quasi il risultato di un programma che agisce sul nostro modo di fare, e che ha nelle esperienze passate le istruzioni che poi ci guidano nel nostro modo di avvicinarci agli altri.

L’alibi che soffrire per amore è inevitabile a prescindere, non è confortante. In amore soffrire non deve essere visto come un merito. E aggrapparci alla credenza che tanto più si soffre, tanto più c’è un sentimento condiviso e vissuto da entrambe le parti non è l’atteggiamento giusto. Una forte emozione, sia eccitante che dolorosa, che riusciamo a provare in momenti magari non programmati, se non viene espressamente vissuta e gli si dà modo di seguire un suo corso, rimane incompleta, e pronta a riaffiorare per trovare spazio all’interno del nostro paradigma emotivo.

Il rischio che corrono molte persone che dicono di volere l’amore, è quello che ma in realtà ne hanno paura e non vivono a fondo le emozioni che provano, perché forse impreparati, stupiti e hanno paura di ritrovarsi feriti, immersi in momenti di delusione non voluta. Per questo evitano inconsapevolmente di vivere le emozioni che l’amore produce, fin dalla prima fase dell’innamoramento, sviluppando dei meccanismi di difesa anche verso una condizione che potrebbe essere fonte di gioia e piacere, se condotta nei termini di una riconoscibilità affettiva ben determinata.

La scelta di rinunciare per non soffrire, ha la conseguenza che può diventare un modo di essere acquisito, per cui non si tratta solo di rinunciare all’amore, ma rischia di diventare addirittura una rinuncia generalizzata verso altro, come il benessere fisico, la ricchezza, lo sviluppo di una personalità creativa e dinamica che ha sete di nuove esperienze.

L’inconscio fa parte di noi, e non dobbiamo evitare il confronto. E’un carattere che la natura ha concesso all’uomo.

Infatti la maggior parte di meccanismi della vita si regola con dinamiche che funzionano al di là della nostra presa d’atto. Il battito del cuore, il funzionamento degli organi, la digestione, il cervello, sono esempi di funzioni inconsce applicate alla biologia umana.

Un primo esempio di stimolo dell’inconscio sulle nostre scelte del partner è quello di individuare nella persona che ci attrae uno specchio del nostro essere.

Nell’attrazione che proviamo verso qualcuno, che può portare ad innamoramento istantaneo come il colpo di fulmine, o graduale attraverso il riconoscersi nell’altro, c’è un fenomeno di regressione che porta la persona innamorata a riaffiorare dentro di sè in forma più o meno consapevole, situazioni emozionali dell’infanzia, e a proiettare questo vissuto sulla persona che ci ha colpito, investita così di un universo di pensieri e qualità immaginate, tanto da costruirne un modello d’amore ad uso del nostro sentimento che l’inconscio tende a farci rappresentare.

Il partner di cui ci innamoriamo viene scelto perché tendiamo a far riemergere e prevalere i nostri bisogni inappagati, direttamente riconducibili alle figure dell’ambito familiare e alle dinamiche che si sono instaurate, mancanze o forte protezione, difficoltà a staccarsi da schemi appresi nella crescita. Madre e padre, sono riferimenti imprescindibili del nostro inconscio, che racchiude in sé i riflessi degli schemi educativi della crescita. L’attrazione dell’innamoramento, può essere cosi un modo di colmare ferite emotive non risolte e rimaste a sedimentare senza che ce ne rendiamo conto.

Ecco dunque la tendenza inconsapevole a scegliere un partner simile al padre, o totalmente differente dal padre, o con caratteristiche che ricordino la madre. La spiegazione di questo sta nel nostro patrimonio emotivo, che si è strutturato a partire da queste figure parentali.

Le esperienze di amore vissute da adulti e che possono finire per deludere, sono lo specchio delle esperienze di un periodo passato, in cui da piccoli sono seguiti episodi in cui si è stati trascurati e poco compresi nei propri bisogni dai genitori. Questo può aver fatto nascere la falsa credenza per cui ci si sente immeritevoli d’amore, e di conseguenza condizionati a meritare la sofferenza come situazione inevitabile da accettare.

Nell’amore adulto quando si crea un legame solido, c’è un reale scambio con una partecipazione fisica emotiva e mentale, ben strutturata. Abitare una coppia che abbia caratteristiche di empatia, complicità e soprattutto una “dimensione adulta” è comunque veramente complesso.

In questo tipo di relazione matura, amore e sesso si compenetrano e fanno parte di un unico modo di amare, che permette di vivere un’intimità condivisa su tutti i livelli, per quanto riguarda il cuore, il corpo e la mente.

Come ci può muovere per trovare una modalità adatta al nostro modo di essere? Forse quella di imparare ad ascoltare le nostre sensazioni profonde, e far in modo che questa abitudine diventi un modo per capire quando diventiamo vittime di meccanismi che non riusciamo a gestire.

Diventare amici del proprio inconscio, permette di arrivare ad una conoscenza di sè tale da permettere una crescita e arrivare ad essere più sicuri di noi stessi. Questo porta a migliorare la nostra immagine, e regalarci quel pizzico di fascino personale e di originalità, che può farci essere piu attraenti per gli altri. Imparando a gestire le tensioni interne, si può evitare di lasciare spazio ad un’emotività senza controllo, fonte spesso di preoccupazioni se indirizzata verso persone che non sono all’altezza di comprendere la nostra sensibilità.