Denno si prepara a vivere un’estate tra film, spettacoli e concerti con la rassegna culturale “Denno Estate”

La Pro Loco di Denno, in collaborazione con l’assessorato alla cultura, ha organizzato anche quest’anno la tradizionale rassegna culturale “Denno Estate”, ormai da decenni un appuntamento di grande richiamo sia per i residenti che per i turisti dato lo spessore delle serate proposte.

Saranno otto i momenti di intrattenimento a partire da mercoledì prossimo, 17 luglio, fino ad arrivare al 10 agosto tra rappresentazioni teatrali, concerti, percorsi letterari in chiave moderna e film tratti dal FilmFestival della Montagna 2019.

Non mancheranno poi le serate dedicate ai più piccoli, con spettacoli adatti a tutta la famiglia.

Pubblicità Pubblicità

Tutti gli eventi della rassegna sono a ingresso libero e vengono realizzati all’aperto: nelle piazze, nei cortili del centro storico e sul Dos de Luc’. In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno all’auditorium o nella chiesa parrocchiale.

A rompere il ghiaccio sarà uno spettacolo di Sand Art, l’affascinante tecnica di disegno su sabbia, mercoledì alle 21 in piazza Vittorio Emanuele. Seguiranno tutti gli altri appuntamenti che, grazie alla collaborazione di diverse associazioni del paese e di tutta la valle, rendono ogni anno più ricca questa proposta.

Obiettivo della rassegna “Denno Estate” è infatti quello di offrire un intrattenimento ricercato e originale, rivolto ai cittadini di Denno e ai paesi vicini, oltre che all’indotto turistico in continuo e costante aumento.

L’assessore alla cultura di Denno Veronica Berti si dice molto soddisfatta del programma della rassegna, vario e adatto a tutti i gusti: “Accanto alle serate tradizionali come l’appuntamento sul Dos de Luc’ per i più piccoli, il concerto jazz, il format teatral-letterario “In viaggio con…” e l’affezionata banda dei Musicanti Nonesi – dichiara Berti – ci saranno eventi particolari come l’affascinante spettacolo di Sand Art, le proiezioni adrenaliniche dei film tratti dal FilmFestival della Montagna e il richiamo al 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna con il concerto dell’Ensemble da Camera Blumine”.

Molto interessanti sono anche le attività di contorno proposte. Continua infatti la collaborazione con i giovani dell’Osservatorio Sostenibile, che allieteranno alcune serate con il loro Aperitivo biologico a km0, e le signore del Progetto Riuso, che proporranno nuovi prodotti realizzati con materiale di riciclo.