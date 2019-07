Avio: approvata la variazione di assestamento generale

Non ci stanno i cittadini di Rovereto ad essere chiamati in causa come unici responsabili del dilagare del fenomeno della zanzara tigre nella città della quercia.

L’assessore all’Ambiente del Comune di Rovereto Carlo Plotegher nel rispondere ad un’interrogazione del consigliere comunale del Pd Fabrizio Gerola ha addossato le colpe ai singoli cittadini: «Sappiamo – ha spiegato Plotegher – che la maggior parte dei focolai di sviluppo larvale sono situati in ambito privato e solo una piccola parte viene trattata regolarmente (tombini e pluviali). Esiste poi un gran numero di micro focolai larvali che normalmente non hanno acqua ma che si attivano a seguito delle piogge (secchi, teli plastici, contenitori di varia forma e natura)».

L’amministrazione comunale ha persino introdotto delle multe per cercare di indurre i cittadini ad acquisire dei comportamenti corretti nel combattere le zanzare.

Dopo la pubblicazione delle dichiarazioni di Carlo Plotegher alcuni cittadini hanno inviato al numero whatApp della redazione (3922640625) delle testimonianze fotografiche che dimostrano che non solo i privati «nicchiano» sul problema della guerra alle zanzare.

Le foto raffigurano la quantità impressionante di pneumatici presenti nell’azienda Marangoni, e tutti pieni d’acqua stagnante, luogo dove appunto proliferano le larve delle uova che poi diventeranno zanzare.

Una sola zanzara può deporre centinaia di uova durante la sua vita.

I loro habitat acquatici comprendono acqua fresca, acquitrini salati, acqua salmastra oppure acqua accumulatasi in recipienti, vecchi pneumatici, cavità degli alberi, vasi di fiori.

La femmina di zanzara depone le uova solo in condizioni favorevoli alla schiusa delle stesse, in modo che le larve divengano pupe e infine zanzare adulte; il processo avviene in un lasso di 7-14 giorni a seconda della specie e della temperatura ambientale.

Le larve vivono in acqua ma respirano aria emergendo in superficie regolarmente ogni specie con le sue modalità.

Ma torniamo all’azienda Marangoni e a gli pneumatici pieni d’acqua.

La legge dice chiaramente che bisogna svuotare completamente da eventuale contenuto d’acqua ogni pneumatico in arrivo ed in partenza e che è necessario conservare i copertoni in aree coperte o in alternativa disporre a piramide i copertoni con periodo di stoccaggio superiore ai quindici giorni, dopo averli completamente svuotati da eventuale acqua, e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema in modo da impedire qualsiasi raccolta d’acqua piovana.

Dalle foto quanto dovuto non è stato fatto.

Ma non è tutto.

Infatti di dovrebbe disinfestare entro sette giorni da ogni precipitazione atmosferica i copertoni privi di copertura dando comunicazione preventiva all’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ed 4. eliminare i copertoni fuori uso o comunque non più utilizzabili. Questi potranno essere provvisoriamente stoccati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto d’acqua, in locali da tenere chiusi o ricoperti con telo impermeabile o con altro sistema idoneo da impedire qualsiasi raccolta d’acqua nel loro interno

Gli pneumatici sono una fonte inesauribile di larve di zanzara, se poi sono centinaia figuriamoci.

Sarà quindi colpa solo dei cittadini di Rovereto il proliferare della zanzara? Ai posteri, come sempre, l’ardua sentenza e il parere dei cittadini della città della Quercia.