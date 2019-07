Ruba la borsetta al parco di Cavalese. Arrestato giovane del posto

Nelle prossime ore il 69 enne di Moena, arrestato per tentata rapina all’ufficio postale, comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida in carcere.

Giglio Pianezze, idraulico in pensione, si era presentato alle poste con il casco e una pistola giocattolo in mano e aveva minacciato le dipendenti di consegnargli 800 euro.

Il suo piano però non è andato a buon fine. (qui articolo) Le dipendenti, nonostante la paura, hanno mantenuto il sangue freddo. Hanno spiegato all’uomo che nelle casse non c’erano contanti e che avrebbero dovuto attivare il timer per aprire la cassaforte. In questo modo sono riuscite ad avere il tempo necessario per far scattare l’allarme rapina.

Quando il 69 enne ha capito che il tempo passava e che la cassaforte non si sarebbe aperta ha tentato la fuga, ma è stato fermato dai carabinieri.

A spingere il pensionato verso questo gesto anomalo, potrebbe essere stata l’esasperazione per un disservizio nella consegna dei pacchi.

Infatti mentre minacciava le dipendenti, ha raccontato loro di aver fatto degli acquisti online dal valore di 800 euro per la nipote, e che non gli era stato recapitato nulla.

Il pensionato quindi potrebbe essere stato anche truffato. Oltre al danno insomma, anche le beffe.

La pistola giocattolo usata nella rapina