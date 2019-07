Pellegrinaggio ai piedi della Presanella in ricordo dell’alpinista Marcello Gionta

Continua da parte del Corpo di Polizia Locale “Anaunia” l’attività di controllo e contrasto alla circolazione di veicoli privi della copertura assicurativa di responsabilità civile.

Il Comandante del Corpo Intercomunale Vittorio Micheli in merito ha dichiarato: “Nelle ultime settimane sono 4 i veicoli sequestrati. In un caso, il conducente oltre a non aver assicurato il veicolo e aver omesso per ben due volte la revisione biennale, circolava con il veicolo senza essere in possesso della patente di guida perché revocata da molto tempo.

Dall’inizio dell’anno sono 8 i veicoli sequestrati dalla polizia locale per mancata assicurazione e 22 quelli sanzionati e sospesi dalla circolazione per omessa revisione con conseguente decurtazione di 40 punti patente.

Il Comando di polizia locale ricorda l’importanza di far revisionare il veicolo alle scadenze previste in quanto è in quella fase che viene accertata la permanenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione del veicolo, la silenziosità e la limitazione delle emissioni inquinanti”.

Ricordiamo che il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia opera una gestione associata tra i Comuni di Campodenno, Cles, Contà, Dambel, Denno, Predaia, Sanzeno, Sfruz, Sporminore e Ton.