Nasce la “Piazzetta del riuso”, un luogo d’incontro e di scambio dove gli oggetti riprendono vita

Un luogo in cui si possono donare e trovare oggetti ancora in buono stato, dando loro nuova vita e contribuendo così al rispetto dell’ambiente. Una vera e propria “piazza” in cui incontrarsi, entrare in relazione con l’altro, scambiare beni.

La “Piazzetta del riuso” si trova a Revò, in via Santo Stefano, ed è un’iniziativa ideata e realizzata dal Servizio Sociale e Servizio Tecnico Ambientale della Comunità della Val di Non, in collaborazione con il Comune di Revò e il Centro “Insieme con Gioia” (associazione Iris), con l’obiettivo di diminuire la produzione di rifiuti e rimettere in circolo gli oggetti usati.

Un posto dove tutto può avere una seconda vita, come sottolineato dalla vicepresidente della Comunità di Valle Carmen Noldin. “Le parole chiave che identificano questo progetto sono sostenibilità, solidarietà e inclusione – ha dichiarato la vicepresidente nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa –. Sostenibilità perché la prospettiva di prolungare la vita di ogni oggetto costituisce un forte valore ambientale, solidarietà perché si vanno ad offrire beni in buono stato che potranno essere utilizzati da chi ne ha bisogno, inclusione sociale perché l’idea di questa proposta è anche quella di dare una mano a persone in situazioni di disagio tramite delle opportunità d’inserimento lavorativo”.

La “Piazzetta del Riuso”, che sarà inaugurata venerdì 19 luglio alle 17 e sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 14 alle 17, si trova a fianco al Centro “Insieme con Gioia”, che collabora attivamente all’interno dell’Intervento19 per la riuscita del progetto.

“Nell’arco dell’anno ci sarà anche l’occasione di partecipare a dei laboratori aperti a tutti per trasformare gli scarti in oggetti realizzati con materiali di riuso – ha aggiunto Carmen Noldin –. Questa iniziativa è una sfida che abbiamo voluto lanciare, sostenendo le fasce più deboli della popolazione”.

La presidente dell’associazione che si occupa della gestione della piazzetta, Sonia Lorenzoni, ha illustrato i dettagli di questa nuova iniziativa: “Negli orari di apertura ci sarà una persona dedicata all’accoglienza – ha spiegato Lorenzoni –. Si potranno donare oggetti puliti, integri e funzionanti, e ritirarne altri a un prezzo simbolico, facendo un’offerta per le attività dell’associazione. Si tratta poi di uno spazio molto curato, che dà davvero l’idea di un negozio”.

Il progetto è nato in collaborazione con l’Ufficio Tecnico della Comunità di Valle. Da alcuni anni, infatti, si cercava di evitare che oggetti in buono stato diventassero rifiuto, tramite delle isole dedicate all’interno dei centri raccolta.

Dopo un periodo di sperimentazione, si è deciso quindi di dar vita a questa attività con uno spazio apposito, lontano dai centri raccolta che vengono associati, per forza di cose, all’idea di rifiuto.

Da sottolineare, poi, l’occasione di scambio, di relazione e di contatto per e con gli ospiti disabili del Centro Educativo “Insieme con gioia”.

“È proprio questo uno dei motivi che ha indotto l’amministrazione comunale ad abbracciare e appoggiare questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore alla cultura di Revò Alessandro Rigatti –. Il fatto di permettere agli utenti di interagire con il mondo esterno rappresenta un’importante occasione di incontro e di interazione. Si tratta davvero di un luogo aperto fatto di relazioni. Ed è anche un’opportunità a fini educativi nei confronti della popolazione: qui ci sono oggetti che possono riprendere vita ed essere utili per altre persone. Fa piacere poi il fatto che si sia già percepito un buon interesse intorno a questa proposta”.

L’inaugurazione, tra l’altro, avverrà nel cuore delle celebrazioni per la sagra del Carmen, tradizionale appuntamento estivo a Revò. Un’occasione per arricchire il programma della manifestazione e per far conoscere il progetto alla gente nonesa e ai tanti visitatori attesi.

Nella “Piazzetta del riuso” sarà possibile donare e trovare abbigliamento, giocattoli, oggetti d’arredamento, quadri, piccoli strumenti musicali, mobilio di piccole dimensioni. E tanto altro ancora. Per informazioni basterà chiamare il numero 331.9075951 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo emas@comunitavaldinon.tn.it.

“Non sarà solo un bel negozietto – ha aggiunto in conclusione Carmen Noldin –. Sarà un luogo d’intreccio di relazioni e di valori”.

Una “piazzetta” dove incontrarsi e scambiare beni e idee, per dare nuova vita a oggetti e pensieri.