La nazionale paralimpica di ciclismo si allena in Trentino

Il problema dei limiti dei 30 km/orari sulle strade di Riva del Garda finirà sui banchi della giunta comunale.

Il consigliere Luca Grazioli presenta infatti un’interrogazione dove chiede alla giunta se nell’attesa che viale Rovereto diventi pedonale, sia opportuno proteggere i pedoni sui marciapiedi con delle parapetti stradali; se invece di istituire limiti di velocità, non sarebbe più opportuno una maggiore prevenzione con controlli mirati sul territorio, nelle zone più sensibili; Se istituendo questi limiti e divieti e guardare cosa accade, non sembra una soluzione troppo semplicistica e se il turismo delle bike nei mesi estivi, non sia da armonizzare, sia come parcheggi bici (oggi insufficienti) che come percorsi orientativi forzati (oggi assenti), nella salvaguardia anche del pedone.

Sono questi i quesiti presentati dal consigliere leghista ai quali la giunta dovrà rispondere entro 30 giorni.

«Posso esprimermi favorevolmente per certi percorsi ma per alcune tratte – scrive nella premessa del documento interrogativo Graziola – soprattutto di uscita dalla città imporre questo limite mi sembra esagerato. Per esempio via Damiano chiesa, arteria di uscita dal centro di Riva, già rallentata da impianto semaforico e dalla fermata dei bus che l’amministrazione comunale ha ben pensato di spostare in carreggiata, istituire il limite dei 30 km/orari è a dir poco inefficace e inutile. Altro esempio Viale dei Tigli, altra arteria importante interessata da questa ordinanza, dove il limite di velocità bisognerebbe invece metterlo ai ciclisti che sfrecciano in salita e in discesa, senza nessun ordine, su dei marciapiedi molto pericolosi, non solo per le adiacenti entrate e uscite delle proprietà private ma anche per il manto stradale sempre più sconnesso e critico».

Pare che in Viale Rovereto il limite dei 30 km/orari abbia avuto poca efficacia, dato che pare ci siano tra i 10/15 attraversamenti pedonali e a dire il vero c’è poca educazione nei diversi attraversamenti, dove molta gente attraversa quando capita e non sempre sulle strisce pedonali. Quindi i rallentamenti aumentano e il limite di velocità impostato diventa proprio superfluo, dato che oggettivamente è già così.

«Se vogliamo aumentare la sicurezza stradale sarebbe opportuno proteggere i marciapiedi, – aggiunge Graziola – quindi i pedoni lasciando spazio di attraversamento in concomitanza delle strisce pedonali che potrebbero in tal caso essere addirittura ridotte di numero. E’ da anni che si sente ragionare di togliere il traffico da Viale Rovereto, ma evidentemente ci vuole coraggio a fare queste scelte e il coraggio non è da tutti. E’ più facile impostare limiti che nessuno mai controlla e controllerà. Altro esempio, la Piazza del Varone, che l’amministrazione comunale ha cancellato, interessata già da qualche mese dal limite dei 30 all’ora e da un senso unico che pochi rispettano. Infatti basta posizionarsi in una delle poche attività commerciali della ex Piazza sopravvissute dalle scelte infelici dell’amministrazione, che di continuo si vedono veicoli che sopraggiungono da via Cartiere, quindi contromano».

Per il centro storico, dove le migliaia di bike si muovono alla rinfusa senza indicazioni e senza nessun tipo di ordine Graziole propone la figura di vigile di quartiere.

«Non parliamo poi della velocità delle biciclette negli attraversamenti “pedonali”, quindi è indubbio che siamo in ritardo su certe logiche che devono essere disciplinate, legate sia alla progettazione che alla pianificazione. Concetti basati sulla salvaguardia che non possono più aspettare» – conclude Graziola