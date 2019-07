Intensificati a Cles i controlli sui veicoli: la Polizia Locale Anaunia sequestra quattro automezzi

Domenica 14 luglio nell’accogliente località di Sarnonico, nel cuore della Val di Non, si svolgerà il consueto ed immancabile appuntamento con la bellezza e con l’elezione di Miss Sarnonico, evento che da oltre 15 anni viene apprezzato sia dai valligiani che dai numerosi turisti presenti in zona in estate.

Nella stessa serata verrà anche ospitata la terza tappa del Festival Talent Show dopo il successo delle precedenti tappe di Mezzocorona e di Levico Terme.

La sfilata delle Miss, avrà luogo presso gli impianti sportivi di Sarnonico a partire dalle ore 21.15, grazie alla collaborazione del Comune di Sarnonico e della Proloco e di numerosi sponsor locali, e vedrà sfilare una ventina di future reginette, tra i 18 e i 30 anni, tutte residenti in Trentino Alto Adige, pronte a mettersi in gioco per riuscire a portare a casa la corona e il diritto di accedere alle Finali regionali.

Lo spettacolo, curato da Sonia Leonardi valorizzerà inoltre i giovani talenti della nostra regione che proporranno al pubblico movimentate ed emozionanti esibizioni di canto, ballo e arti varie cercando così di guadagnarsi, in base all’insindacabile giudizio della giuria, il lasciapassare per le fasi successive del talent che si volgeranno nel mese di agosto.

La serata si aprirà con la colorata sigla dedicata agli anni 80 per poi proseguire con la sfilata in abito da sera e il consueto passaggio davanti alla giuria in body istituzionale.

Non mancheranno i momenti di gioco con i più piccoli, che sicuramente con la loro simpatia ed spontaneità, sapranno strappare sorrisi ed applausi al pubblico.

Le prossime tappe di selezioni provinciali del concorso di Miss Italia per tentare l’accesso alle Finali Regionali data saranno: 16 luglio Bar Spiaggia (Campolongo-Pinè), 17 luglio Hotel Solea Fai della Paganella, 18 luglio Cortina sulla strada del vino (BZ), 20 Lagundo Piazzale della Chiesa, 23 luglio Canazei, 26 luglio Avio, 29 luglio Blue Garden Riva del Garda, 30 luglio Storo, 1 agosto Ortisei (BZ) e il 2 agosto a Mezzano.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige quest’anno sarà ospitata per il sesto anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto. In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Sophie Agnese Krause, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia.