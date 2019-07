Aquila Basket Trento: ufficiale l’arrivo di Rashard Kelly

Trentino Volley potrà contare anche per la prossima stagione sull’intero staff tecnico che in quella passata le ha garantito tante soddisfazioni e risultati internazionali di prestigio.

Durante la scorsa settimana il Club di via Trener ha infatti perfezionato i rinnovi di contratto annuali di tutti i principali collaboratori di Angelo Lorenzetti che erano in scadenza.

A coadiuvare l’allenatore marchigiano nella preparazione tecnica, tattica e fisica di ogni singolo appuntamento della stagione 2019/20 ci saranno quindi ancora una volta il Vice Francesco Petrella, l’Assistente Dante Boninfante, il Preparatore Atletico Alessandro Guazzaloca ed il Fisioterapista Alessandro Russo; assieme a loro, anche lo Scoutman Mattia Castello ed il Medico Sociale Mauro Bertoluzza.

“La linea guida per l’estate 2019 si basava su stabilità e continuità e l’abbiamo voluta confermare non solo per quanto riguarda la composizione del roster ma anche per quel che concerne lo staff, tecnico e medico – ha sottolineato il Presidente di Trentino Volley Diego Mosna – . Trentino Volley è quindi felice di poter continuare a contare sulla professionalità di tutti coloro che durante la passata stagione hanno portato la squadra tanto in alto”.

“Sono davvero molto contento della conferma di tutti i miei collaboratori – ha aggiunto lo stesso Angelo Lorenzetti – . Al di là delle loro singole competenze, mi riempie d’orgoglio vedere come questo staff sia diventato nel tempo sempre meno “mio” e sempre più di Trentino Volley. Non vedo l’ora di poter iniziare di nuovo a lavorare con tutti loro, per confrontare e condividere le risposte alle domande che ci siamo posti al termine della stagione per provare a far compiere un ulteriore passo in avanti a questa squadra”.

A partire dalla seconda metà di agosto lo staff tecnico si ritroverà alla BLM Group Arena per dare il via alla preparazione pre-campionato, ma già nelle prossime settimane sono in programma briefing per programmare una stagione che si prospetta ancora più intensa di quella conclusa ad aprile.

FRANCESCO PETRELLA

nato a Modena, il 19 agosto 1989

Secondo Allenatore

2012/15 Modena Volley giov. – Allenatore

2015/16 DHL Modena SuperLega – Assistente Allenatore (3°)

2016/17 Azimut Modena – Assistente Allenatore (2°)

2017/18 Diatec Trentino SuperLega – Assistente Allenatore

2018/19 Itas Trentino SuperLega – Assistente Allenatore

2019/20 Itas Trentino SuperLega – Assistente Allenatore

Palmares

1 Mondiale per Club (2018)

1 CEV Cup (2019)

1 Campionato Italiano (2016)

2 Coppe Italia (2015, 2016)

1 Supercoppa Italiana (2015)

DANTE BONINFANTE

nato a Battipaglia (Salerno), il 7 marzo 1977

Assistente Allenatore

2017/18 Diatec Trentino SuperLega – Assistente Allenatore

2018/19 Itas Trentino SuperLega – Assistente Allenatore

2019/20 Itas Trentino SuperLega – Assistente Allenatore

Palmares

1 Mondiale per Club (2018)

1 CEV Cup (2019)

ALESSANDRO GUAZZALOCA

nato a Modena, il 7 settembre 1966

Preparatore Atletico

1999/00 Casa Modena Unibon A1

2000/01 Casa Modena Salumi A1

2001/02 Casa Modena Salumi A1

2002/03 Kerakoll Modena A1

2003/04 Sisley Treviso A1

2004/05 Sisley Treviso A1

2005/06 Sisley Treviso A1

2006/07 Sisley Treviso A1

2007/08 Dinamo Mosca – Russia

2008/09 Dinamo Mosca – Russia

2009/10 Trenkwalder Modena A1

2010/11 Casa Modena A1

2011/12 Casa Modena A1

2012/13 Casa Modena A1

2013/14 Copra Elior Piacenza A1

2014/15 Liu Jo Modena A1 femminile

2015/16 Liu Jo Modena A1 femminile

2016/17 Sir Safety Conad Perugia SuperLega

2017/18 Diatec Trentino SuperLega

2018/19 Itas Trentino SuperLega



2019/20 Itas Trentino SuperLega



Palmares

1 Mondiale per Club (2018)

1 Coppa Campioni (2006)

1 CEV Cup (2019)

4 Campionati Italiani (2002, 2004, 2005, 2007)

1 Campionato Russo (2008)

4 Coppe Italia (2004, 2005, 2007, 2014)

1 Coppa di Russia (2008)

3 Supercoppe Italiana (2003, 2004, 2005)

In nazionale



Preparatore Atletico Nazionale Italiana Seniores (2000-2002)

Preparatore Atletico Nazionale Russa Seniores (2007-2010)

Medaglia d’Oro Universiadi 2009

ALESSANDRO RUSSO



nato a Piacenza, il 27 febbraio 1982

Fisioterapista

2006/07 Copra Berni Piacenza A1

2007/08 Copra Nordmeccanica Piacenza A1

2008/09 Copra Nordmeccanica Piacenza A1

2009/10 CoprAtlantide Piacenza A1

2010/11 Copra Morpho Piacenza A1

2011/12 Copra Elior Piacenza A1

2012/13 Copra Elior Piacenza A1

2013/14 Copra Elior Piacenza A1

2014/15 Copra Piacenza A1

2015/16 Lpr Piacenza A1

2016/17 Lpr Piacenza A1

2017/18 Diatec Trentino SuperLega

2018/19 Itas Trentino SuperLega



2019/20 Itas Trentino SuperLega



Palmares

1 Mondiale per Club (2018)

1 CEV Cup (2019)

1 Challenge Cup (2013)

1 Campionato Italiano (2009)

1 Coppa Italia (2014)

1 Supercoppa Italiana (2009)