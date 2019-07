Ancora ciclisti indisciplinati sulla statale di Pergine

La foto inviata al numero whatsApp della redazione (3922640625) è stata scattata oggi poco prima delle 15.00 sulla statale 47 di Pergine in direzione Padova all’altezza del Cire’.

Sulla strada sei ciclisti che viaggiavano tranquillamente in un tratto oggettivamente molto pericoloso dove le corsie strette rendono i sorpassi difficili e pericolosi.

La bicicletta, comodissima per spostamenti veloci, per evitare problemi di parcheggio in città e per mantenersi in forma, non può essere utilizzata su tutte le strade, essendo previsti in tal senso specifici divieti.

I ciclisti infatti possono percorrere tutte le strade comunali, provinciali e statali.

Essi non possono invece pedalare nelle autostrade, nelle strade a scorrimento veloce e nelle superstrade: si tratta infatti di strade che sono caratterizzate da intenso traffico e nelle quali le auto viaggiano ad elevata velocità, pertanto sarebbe estremamente pericoloso percorrerle in bicicletta.

Le biciclette inoltre non possono transitare in alcune gallerie, in ragione sempre della pericolosità delle stesse, data ad esempio dall’intensità del traffico, o dalla scarsa luminosità.

È una sorta di guerra silenziosa quella che si combatte giornalmente tra automobilisti e ciclisti.

I primi, specialmente quando vanno di fretta, vedono come “nemici” i secondi. E quindi cercano di sorpassarli in ogni modo.

Ma molto presto i sorpassi alle biciclette potrebbero essere disincentivati, almeno quelli con una breve distanza tra la bici e l’altro veicolo.

Nel 2017 era stato proposto un nuovo DDL, ribattezzato “Salvaciclisti”, che vuole salvaguardare chi si muove su due ruote senza inquinare.

La novità sostanziale riguarda il divieto di sorpasso a meno di un metro e mezzo di distanza. Il testo porta la firma di Michelino Davico di GAL ed è stato sottoscritto da oltre 60 senatori, senza distinzioni di credo politico.

In concreto chi supererà i ciclisti a meno di un metro e mezzo di distanza verrà multato fino a 651 euro. Da capire ancora come saranno misurate le distanze e soprattutto da chi.