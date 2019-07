63 enne cade sul sentiero. Salvata dal soccorso alpino

Si sono concluse da poco più di un mese le elezioni comunali di Borgo Valsugana che hanno visto vincere al ballottaggio l’ex Vice Sindaco Enrico Galvan con 1.621 voti a discapito di Martina Ferrai staccata di 174 preferenze decretando cosi la terza sonora sconfitta consecutiva del centro sinistra di Borgo (Voltolini nel 2009, Pompermaier nel 2015).

Le elezioni del 25 Maggio hanno premiato ancora una volta la lista Borgo Olle Comune in appoggio ad Enrico Galvan dove, Paolo Dalledonne è passato dalle 76 preferenze del 2015 alle 162 del 2019 guadagnando 86 voti.

Ottimo risultato anche di Giacomo Nicoletti che è passato anche lui dalle 57 preferenze del 2015 alle 136 del 2019 guadagnano 79 voti.

Perde terreno invece l’unica donna dell’attuale giunta, Mariaelena Segnana che passa dai 111 voti del 2015 agli 81 del 2019 perdendo sul terreno 30 voti.

Stefano Armellini esponente della frazione di Olle che nel 2015 aveva raccolto 57 voti in questo 2019 ne porta a casa solamente 12, registrando una perdita di 45 preferenze che lo relega fuori dal consiglio comunale.

Per quanto riguarda la lista Borgo Domani che sosteneva anche essa Galvan, l’ex assessore Luca Bettega passa dalle 62 preferenze del 2015 alle 122 del 2015 guadagnano 60 preferenze conquistando così il ruolo di Vice Sindaco.

Ottimo risultato anche per Emanuele Deanesi che passa dai 44 voti del 2015 ai 66 del 2019 guadagnano 22 preferenze.

Si salva in “extremis” ” l’ex esponente di spicco del PATT Armando Orsingher che passa dalle 63 preferenze del 2015 alle 28 del 2018 perdendo sul terreno 35 voti ma riuscendo comune a restare in consiglio comunale varcando così la soglia dei trent’anni di presenza all’interno dell’amministrazione di Borgo Valsugana.

Per quanto riguarda il Centro Sinistra che per l’occasione ha provato a mascherarsi dietro la dicitura “Polo Civico” in sostanza quelli del Partito Democratico in casa Civitas, storica lista di sinistra Marco Galvan (figlio dell’ex vice sindaco della giunta Froner ,Carlo Galvan) passa dai 99 voti del 2015 ai 118 del 2019 incrementando di 19 preferenze.

Nella stessa lista, debacle di Patrizia Dallafior che passa dai 110 voti del 2015 ai 68 del 2019 perdendo per strada 42 preferenze.

Su di lei pesa sicuramente l’annuncio dal ritiro, con tanto di dimissioni, dal consiglio comunale nel 2017 cui la nostra testata aveva dato notizia , per poi risalire sul carro “annusando” un potenziale assessorato.

Debacle anche per Mario Bastiani che nonostante la presidenza dell’oratorio “Beato Stefano Bellesini” passa dai 77 voti del 2015 ai 41 del 2019 lasciando per strada 36 preferenze.

Nella lista Innova creata appositamente per l’occasione sulle ceneri dell’UPT Samuele Campestrin passa dagli 89 voti del 2015 ai 96 del 2019 guadagnano 7 preferenze.

Fabio Capraro che aveva raccolto 73 preferenze nel 2015 ne porta a casa 89 in questo 2019 raccogliendo 16 preferenze in più.

Per finire, la terza lista del “Polo Civico” la lista Viviamo Borgo Olle “succursale di Civitas” ha schierato all’interno numerosi candidati ex Civitas provando l’effetto “sorpresa“. Ma la lista è andata incontro ad una sonora sconfitta.

Carlo Boneccher che nel 2015 ha portato a casa 50 voti in questo 2019 ne ha raccolti 49 lasciando sul campo una preferenza, mentre Daniele Bertoldi che nel 2015 raccoglieva 45 preferenze nel 2019 ne ha portati a casa 33 lasciando per strada 12 preferenze.

Sia Boneccher che Bertoldi provengono da Civitas.

Per quanto riguarda la “coalizione del cambiamento” che sosteneva Marika Sbetta formata da Lega, Lorenzo Trentin in quota Lega Nord passa dai 40 voti del 2015 ai 26 del 2019 perdendo per strada 14 preferenze e l’ex assessore Rinaldo Stroppa (silurato dalla giunta per non aver appoggiato Fabio Dalledonne alle recenti elezioni provinciali) passa dai 166 voti del 2015 agli attuali 89 del 2019 lasciando per strada 77 preferenze.

In casa Rivivere Borgo, a sostegno del candidato Sunil Pellanda tutti i candidati erano alla prima esperienza. Da registrare l’ottimo risultato del giovane Zeus Fiorese che porta a casa 49 voti.