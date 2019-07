Indicatori di affidabilità fiscale. Attenzione contribuenti! sono in arrivo i nuovi ISA per i titolari di partita IVA

Ad ogni modifica legislativa in materia fiscale la categoria dei commercianti, dei titolari di partita Iva e piccoli imprenditori teme per le proprie sorti.

Spesso in verità si è assistito ad un mero cambio del nome di un tributo non gradito da versare con delle maggiorazioni, un unificazione di più voci in una sola con degli aumenti nascosti o addirittura al cambio del nome di un ente non molto amato ( si pensi ad Equitalia con Agenzia Entrate – Riscossione) piuttosto che una modifica reale o una riduzione degli importi per il contribuente.

L’associazione Universal Salute Diritto Lavoro con sede a Trento grazie al contributo del dott. Agostino Torre, Commercialista e Revisore contabile, esperto fiscale nonchè socio fondatore dell’associazione stessa, informa i propri simpatizzanti ed i titolari di p.iva dei possibili risvolti della novità fiscale.

L’esperto dell’associazione esprime alcune condivisibili considerazioni informative molto utili ed interessanti sul tema.

Le promesse si mantengono, ed anche se con un ritardo di un anno, i “vecchi” studi di settore sono andati in pensione.

L’amministrazione finanziaria, a partire dal periodo d’imposta 2018, ha accontentato contribuenti e professionisti, abolendo dopo circa 20 anni questo temutissimo strumento di accertamento.

Ha introdotto però i “nuovi ” indicatori di affidabilità fiscale, gli ISA!

Siamo pertanto stati presi in giro ? Saranno strumenti più affidabili per la lotta all’evasione ?

Nel concreto attribuiscono al contribuente una “pagella fiscale” con voti da 1 a 10 e relative inevitabili conseguenze.

L’invio del modello reddituale contenente un ISA con un punteggio non sufficiente, cioè inferiore al 6, determina un inserimento del malcapitato possessore di partita iva in liste nere selettive da attenzionare ed eventualmente accertare, mentre l’ottenimento di un punteggio superiore ad 8 attribuisce addirittura dei premi fiscali, spesso però insignificanti per la gran parte dei contribuenti.

L’introduzione di questi indicatori di affidabilità fiscale, che prevedono anche cause di esclusione, ha portato con se una maxi proroga relativa ai versamenti delle imposte dirette, con lo slittamento dei termini al 30 settembre o al 30 ottobre pagando una piccola mora pari allo 0,40% di quanto dovuto.

La data ultima di invio telematico delle dichiarazioni è stato previsto di conseguenza al 30 novembre.

Inizia da quest’anno per il popolo delle partite iva e per i loro consulenti fiscali una nuova era.

L’attenzione dovrà essere massima, farsi ben consigliare ed entrare subito nell’ ingranaggio del nuovo <software di calcolo>, che l’Agenzia delle Entrate ha battezzato “Il tuo Isa”.

Il popolo delle p.ive dorme sonni agitati e molti degli appelli di leaders di vari movimenti come quello di Lino Ricchiuti iniziano ad essere recepiti ed accolti anche nelle sedi istituzionali. Sul territorio trentino tra le varie associazioni e movimenti anche l’Associazione Universal vuole dare il suo contributo. I lavoratori autonomi vanno rispettati ed agevolati in quanto alla base dell’economia reale.

L’associazione UNIVERSAL Salute Diritto Lavoro, attiva in Trentino Alto Adige, senza fini di lucro si pone quale utile veicolo di informazione ai propri associati e simpatizzanti, grazie al dott. Agostino Torre (e del suo staff), Dottore commercialista e Revisore contabile, esperto fiscale dell’Associazione .