I 2/3 della popolazione celiaca è donna

La cellulite è in bilico tra l’essere considerato solo un inestetismo trattabile oppure una vera e propria patologia.

Infatti potrebbe derivare da un’alterazione degli adipociti e del microcircolo, con la formazione di nuove fibre di collagene con conseguente incremento di acido ialuronico e ritenzione idrica.

Il ristagno di liquidi ostacola la circolazione locale e gli scambi metabolici.

Sport preferibilmente acquatici, diventano fondamentali abbinati ad una dieta mirata che dovrà essere priva di ogni fonte glucidica, ma ricca di proteine e lipidi.

Si contribuirà così alla crescita della massa muscolare, migliorando il micro circolo grazie all’effetto di compressione sui vasi sanguigni.

Un rimedio del tutto naturale sarebbe quello di impacchi fatti con caffè macinato fresco, mescolato a olio di cocco, lasciandolo in posa almeno per due ore.

La prevenzione è solo in parte possibile, ma possono aiutare tutti gli esercizi di rassodamento fatti anche in età giovanile e non solo all’insorgere del problema cellulite.

La cellulite potrebbe avere anche una origine psicologica.

Le somatizzazioni sono infatti al centro di molte patologie di carattere dermatologico che spesso compaiono in estate quando ci si comincia a rilassare e la pelle lancia i primi segnali.

Alopecia, cheratosi, psoriasi possono avere tutte un’origine in comune: lo stress ed un’alimentazione non ideale.