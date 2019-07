Fabio Scalet nominato presidente della Commissione dei Dodici

“Convocheremo a breve un incontro con le organizzazioni sindacali per sviluppare un confronto sereno e costruttivo, nel quale ribadiremo la volontà della Provincia di rilanciare l’attività di Trentino Digitale secondo una nuova visione”.

Questa la precisazione dell’assessore provinciale allo sviluppo economico, Achille Spinelli, in relazione ad alcuni articoli di stampa nei quali si prospettano tagli occupazionali per la società che lavora nell’ambito della trasformazione digitale della pubblica amministrazione trentina. “La Giunta provinciale – spiega Spinelli – ritiene che sia importante ed opportuno incontrare al più presto i rappresentanti dei lavoratori di Trentino Digitale, per discutere sulla situazione attuale e, ancor più, del futuro e delle prospettive di questa società, che assume un peso di assoluta rilevanza per il Trentino. Comprendiamo le preoccupazioni dei lavoratori in questa fase – aggiunge l’assessore – ma ribadiamo come la Provincia non intenda disperdere un patrimonio di conoscenze tecniche e professionalità costruito nel tempo e difficilmente reperibile sul mercato locale”.

