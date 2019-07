Addio al maggiolino. Cala il sipario su uno dei miti del ‘900

È il modello che ha riscosso maggior successo in Europa nella storia della marca giapponese.

Dal 2017 sono state vendute 2,5 milioni di unità.

Stiamo parlando del suv Nissan Qashqai.

Un bestseller che ha reso popolare il segmento degli sport utility vehicle e che ha saputo rinnovarsi per continuare a essere sempre apprezzato e al passo con in tempi.

Un modello “coccolato” dai vertici della casa giapponese che cercano di offrire ai suoi clienti il maggior numero di possibilità di scelta.

E proprio per soddisfare le diverse esigenze di mobilità alla Nissan Italia hanno rinnovato il parco delle motorizzazioni all’insegna della massima efficienza, della sostenibilità ambientale e del contenimento di consumi ed emissioni.

Il nuovo motore a benzina da 1.3 litri, ad esempio, è disponibile nelle versioni da 140 Cv e 160 Cv di potenza, ed è articolato in tre allestimenti, tutti a trazione anteriore: 140 Cv e 240 Nm di coppia, con cambio manuale a sei marce, 160 Cv e 260 Nm di coppia, con cambio manuale a sei rapporti e 160 Cv e 270 Nm di coppia, con la nuova trasmissione a doppia frizione Dual ClutchTransmission a sette velocità.

In termini di emissioni, tutte le versioni sono conformi al nuovo standard Euro 6d-Temp e oltre a ridurre i consumi e le emissioni di CO2, il nuovo motore offre maggiore fluidità e maggiore coppia ai bassi regimi, un’accelerazione più vigorosa e una ripresa più scattante.

“La migliore efficienza di questo motore – spiegano i vertici della Nissan – è frutto di una completa riprogettazione, in cui sono stati migliorati il sistema di iniezione e il design della camera di combustione, ridotti gli attriti e ottimizzato il turbocompressore, oltre all’adozione di un filtro antiparticolato per motori a benzina. I costi di esercizio si riducono, con intervalli di manutenzione che passano da 20.000 km a 30.000 km. Il nuovo cambio DCT ha un sistema di raffreddamento comandato elettricamente in base alla temperatura e un selettore dei rapporti di tipo elettro-meccanico per migliorarne l’efficienza. Questo rappresenta un vantaggio per clienti privati e clienti flotte, se paragonato al cambio CVT. Il cambio di marcia è immediato, senza alcuna perdita di potenza, inoltre l’assenza del convertitore di coppia rende l’erogazione della potenza più diretta e la guida più piacevole”.

Tra le motorizzazioni diesel, spiccano i dCi da 1,7 litri e 1,5 litri, in abbinamento sia al cambio manuale a sei marce, sia ai cambi automatici Xtronic e DCT (doppia frizione), con la possibilità di scegliere fra le due o le quattro ruote motrici.

Al centro della rinnovata gamma diesel troviamo l’unità dCi da 1,7 litri, capace di 150 Cv di potenza e 340 Nm di coppia (35 Cv e 55 Nm in più rispetto al motore diesel da 1,5 litri recentemente aggiornato). E’ disponibile in tre varianti: cambio manuale a sei marce con trazione 2WD o 4WD e cambio automatico Xtronic CVT con trazione 4WD.

Tra le principali novità tecniche introdotte in questo propulsore troviamo, ad esempio, la turbina a geometria variabile per prestazioni ottimizzate su tutto il range di giri, la pompa dell’olio a portata variabile per ridurre il consumo di carburante, un ricircolo dei gas di scarico più efficiente per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx).

E poi ancora, il sistema di raffreddamento ad acqua (Water Charge Air Cooler) nel collettore di aspirazione per ridurre la temperatura e la pressione dell’aria nel cilindro, ottimizzando l’efficienza della combustione e il catalizzatore selettivo (Selective Catalytic Reduction) che si serve dell’AdBlue per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx).

Il motore dCi da 1,5 litri e 115 Cv, invece, è ora disponibile anche in abbinamento alla trasmissione automatica DCT a sette velocità e trazione 2WD. Rispetto alla versione precedente garantisce minori consumi e minori emissioni di CO2, maggiore potenza e coppia grazie alla funzione di overboost che eroga 5 Cv di potenza e 25 Nm di coppia in più per un massimo di 15 secondi.

Altra novità è il Selective Catalytic Reduction, che utilizza l’AdBlue per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx) e lo rende pienamente conforme alla nuova normativa antinquinamento Euro 6d-Temp, mantenendo inalterate efficienza e performance.

Questo propulsore è stato modificato per oltre il 90% dei sui componenti, tra cui radiatore olio, filtro olio, volano a doppia massa, pompa del vuoto e pompa di iniezione ad alta pressione.