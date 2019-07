Acquedotto di Vigo di Fassa: 90 persone con la gastroenterite. Trovata la presenza di Escherichia coli

Sono stati consegnati oggi i lavori di realizzazione della nuova ciclopedonale di attraversamento dell’abitato di Predazzo.

L’intervento fa parte della ciclovia di interesse provinciale della Valle di Fiemme e Fassa che va da Molina di Fiemme a Fontanazzo, nel comune di Mazzin per una lunghezza di 41,750 km a valenza principalmente turistica, utilizzabile anche come forma di mobilità sostenibile casa – scuola – lavoro tra i centri abitati che collega o lambisce.

L’intervento ha come obiettivo quello di risolvere, all’interno dell’abitato di Predazzo, le criticità derivanti dalla promiscuità tra utenza debole (pedoni e biciclette) e veicoli a motore, lungo la viabilità ordinaria.

Con questo progetto, infatti, si va a realizzare un nuovo tratto di pista ciclopedonale lungo 2.441 m quasi tutto su viabilità protetta lungo via Colonello Barbievi, via Morandini, via Digregorio, via Lagorai e salita alla Cascata, che vede come elemento caratteristico il recupero funzionale del ex ponte ferroviario sul torrente Travignolo.

DESCRIZIONE DELL’OPERA – L’opera consiste nella realizzazione di un nuovo itinerario ciclo pedonale lungo 2.441 m che attraversa l’abitato di Predazzo in sicurezza. Nell’opera è anche previsto il riutilizzo dell’ex ponte ferroviario in acciaio della ex-ferrovia Ora Predazzo, lungo 36,50 m per attraversare il torrente Travignolo.

Larghezza complessiva dell’itinerario ciclopedonale: 2.441 m.

Larghezza complessiva della nuova pista ciclopedonale in sede propria: 2.309 m.

Numero corsie: 2.

Larghezza corsie: 1,50 m ciascuna

Larghezza complessiva asfaltata: 3 m.

Larghezza banchine in terra: 0,5 m per lato.

Il progetto contempla la realizzazione di alcune opere d’arte fra le quali muri di sostegno in c.a., una scogliera in massi ciclopici, oltre che al recupero dell’ex ponte ferroviario in acciaio.

PRINCIPALI DATI TECNICO – AMMINISTRATIVI – Progettista: ing. Sergio Deromedis e geom. Francesco Weber del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie della Provincia Autonoma di Trento. Progettista delle strutture: ing. Adriano Bernardi

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: ing. Sergio Deromedis del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie della Provincia Autonoma di Trento.

Direttore lavori: ing. Leonardo Scalet

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: ing. Leonardo Scalet

Appaltatore: impresa ZUGLIANI S.R.L. di Imer (TN).

Aggiudicazione: in appalto a prezzi unitari.

Costo dell’opera: il costo complessivo dell’intervento della pista ciclopedonale (impresa Covi Costruzioni srl) è pari a € 584.218,26.

L’ importo offerto comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari a € 461.541,46, corrispondente ad un ribasso del 23,039% sull’importo posto a base di gara.

Consegna dei lavori: 08.07.2019

Tempo di esecuzione: 240 giorni naturali e consecutivi.