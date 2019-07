Predaia, integrato il trasporto urbano di sabato con due nuove corse

Il Comune di Predaia ha integrato il servizio di trasporto urbano. Fino al 7 settembre 2019, saranno attive nella sola giornata di sabato due nuove corse.

Il biglietto ha il costo di 1 euro e ha validità giornaliera. Sono valide inoltre le tessere di libera circolazione.

La prima linea seguirà il percorso Taio – Dermulo – Coredo – Tavon – Smarano – Merlonga – Passo Predaia Hotel Solarium, con quattro corse: la prima partirà dall’asilo di Taio alle 9.10 per arrivare in Predaia alle 9.42, la seconda partirà alle 13.25 per arrivare alle 13.57.

Per le corse di ritorno, invece, una partirà dal Passo Predaia alle 14 per arrivare all’asilo di Taio alle 14.32, mentre l’altra partirà alle 17.40 e arriverà alle 18.12.

La seconda linea coprirà il percorso Taio – Segno – Torra – Vion – Mollaro – Tuenetto – Dardine – Priò – Tres – Vervò – Hotel Sores – Passo Predaia Hotel Solarium, sempre con quattro corse: la prima partirà dall’asilo di Taio alle 8 per arrivare in Predaia alle 8.46, la seconda partirà alle 11.45 per arrivare alle 12.31.

Per quanto riguarda le corse di ritorno una partirà dal Passo Predaia alle 12.35 per arrivare all’asilo di Taio alle 13.21, mentre l’altra partirà alle 16.30 e arriverà alle 17.16.

Sul sito del Comune www.comune.predaia.tn.it sono consultabili tutti i percorsi con i relativi orari del servizio di trasporto urbano.