Inaugurazione Casa del Parco Naturale Locale Monte Baldo

Il Parco Naturale Locale Monte Baldo inaugura la Casa del Parco Naturale Locale Monte Baldo domenica 14 luglio 2019 ore 17:00 presso Palazzo Eccheli-Baisi a Brentonico.

L’allestimento permanente, situato all’interno delle stanze di Palazzo Eccheli-Baisi, si propone come luogo rappresentativo del Parco e ha l’obiettivo di raccontare i temi della nascita, della connessione uomo-ambiente e del paesaggio del Parco.

L’intento delle sale è quello di rappresentare i caratteri del Parco attraverso l’utilizzo di monitor, “prismi” in vetro, pannelli grafici e allestimenti interattivi, per dare la possibilità ai visitatori di conoscerli, sperimentarli e apprezzarli nella visita del Parco stesso.

Pubblicità Pubblicità

Gli spazi espositivi sono stati realizzati su progetto museografico del MUSE in collaborazione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto, con allestimento a cura dell’architetto Alessandro Andreolli; il progetto è stato cofinanziato dalla Provincia autonoma di Trento – Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette.

La realizzazione della Casa del Parco segue i principi stabiliti all’interno dell’Accordo di Programma, che prevede la valorizzazione in chiave educativa e ricreativa delle aree protette presenti sul territorio del Baldo trentino in aggiunta alle attività di conservazione attiva, tutela e miglioramento dello stato di conservazione delle emergenze ambientali che ne hanno giustificato l’istituzione; si segue inoltre un’ottica di turismo sostenibile, di diffusione dell’informazione e della conoscenza del territorio in quanto primo fattore di attrattiva.

L’incontro sarà inoltre l’occasione per presentare Baldo Bio… è logico: un video narrativo ed emozionale che ha come obiettivo quello di valorizzare i prodotti, i produttori e le tipicità del Parco Naturale Locale Monte Baldo biologico.

Il filmato è uno dei risultati del percorso partecipato “Progettiamo insieme il futuro del Monte Baldo” che ha visto la sottoscrizione di Patti di collaborazione tra associazioni, Enti e il Parco e rientra nell’azione di “realizzazione del Bio percorso”.

Interverranno Christian Perenzoni (Presidente del Parco Naturale Locale Monte Baldo), Mario Tonina (Assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione della PAT), Michele Lanzinger (Direttore del MUSE – Museo delle Scienze), Alessio Bertolli (Vicedirettore della Fondazione Museo civico di Rovereto), Alessandro Andreolli (progettista) e Rosario Fichera (giornalista).