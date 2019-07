Il parco di via Rosmini a Lavis nel mirino dei vandali. Le Politiche Giovanili: «Troviamoci e parliamone tutti insieme»

Continuano purtroppo gli incidenti mortali sulle strade del Trentino.

L’allarme è scattato poco dopo le 14.45 di oggi, di domenica 7 luglio e sul posto sono intervenuti 2 mezzi del 118, le forze dell’ordine, l’elisoccorso ed i Vigili del Fuoco volontari.

Sulla bretella di collegamento tra Trento e la Rotaliana all’altezza di Zambana si è verificato un terribile incidente frontale con 3 autovetture coinvolte che ha visto la morte di Ingo Hepp un uomo di 43 anni di nazionalità Belga.

Il terribile schianto è avvenuto lungo la Sp235 poco dopo la rotatoria che porta, poi, verso la Rotaliana.

Altre tre persone sono state trasportate al santa chiara di Trento.

Una di queste, la moglie della vittima di 42 anni, sarebbe in gravissime condizioni con alcuni funzioni vitali compromesse.

Le altre due persone coinvolte nell’incidente, una donna tedesca di 62 anni sarebbe grave e una 31 enne trentina sarebbe stata ferita in modo lieve

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri la Citroen C3 con a bordo Ingo Hepp e la compagna 42enne, stava scendendo in direzione di Lavis.

La carreggiata in quel tratto è caratterizzata dalla linea continua: Il belga avrebbe effettuato una serie di sorpassi non riuscendo a rientrare in tempo nell’ultimo.

In direzione opposta in quel momento stava sopraggiungendo in direzione Mezzolombardo, la Ford BMax condotta da una 31enne trentina, Michela Bertasi, di Folgaria.

La ragazza si è spostata disperatamente sulla sua corsia andando anche a sbattere sul guard rail pur di cercare di evitare l’impatto ma non c’è stato nulla da fare.

Dopo aver colpito ad alta velocità la Ford BMax, la macchina della coppia belga è piombata addosso ad una Citroen Berlingo condotta da un 62enne tedesco, che nello scontro è finita addosso al guard rail

La strada è stata chiusa in entrambi i sensi ed il traffico deviato sulla SS 12 attraverso San Michele all’Adige mentre i Vigili del fuoco sono intervenuti con le pinze idrauliche per estrarre i feriti dai mezzi rimasti accartocciati dopo l’impatto.