Dopo la «Scuola Calcio d’èlite» a Mezzocorona sbarca il Parma Calcio 1913

A Trento quando si parla di Judo si parla di Dario Tarabelli e dei suoi figli.

Una storia bellissima di decenni di passione, sport e famiglia.

Il judo (柔道 jūdō, Via della Cedevolezza) è un‘arte marziale, uno sport da combattimento e un metodo di difesa personale giapponese formalmente nato in Giappone con la fondazione del Kōdōkan da parte del Prof. Jigorō Kanō, nel 1882.

Quest’arte insegna ad usare la forza del proprio avversario ed è resa uno sport in grado di non ferire i i praticanti di tale disciplina che sono denominati judoisti o più comunemente judoka (柔道家 jūdōka), a Trento Dario Trabelli è uno dei più stimati.

Un energia contagiosa ed un entusiasmo incredibile sono gli aggettivi che meglio lo contraddistinguono.

Molte generazioni sono passate a Trento sul suo “tatami” ed ha portato lustro e prestigio allo sport del Judo oggi diffusissimo e apprezzato.

Il Maestro Dario Trabelli è stato un faro guida per il Judo ed un esempio di passione sportiva nonché di vita.

Infatti il suo carisma, simpatia e disponibilità hanno saputo coinvolgere con affetto tantissimi giovani.

Oltre alla partecipazione a tutte le gare e qualificazioni varie in campo federale, come novità di quest’anno e come unica associazione regionale esperta in questo settore, c’è stata la formazione dei ragazzi del 2009/ 2007 per la squadra di judo kata giovanile provinciale (nella foto di gruppo) che ha avuto un ottimo successo piazzando le coppie ai primissimi posti nelle due gare a loro dedicate ad aprile a Siziano (Pavia) e a Grisignago di Zocco (Vicenza).

E’ motivo di gioia vedere come i ragazzi abbiamo recepito l’importanza e la bellezza dei kata come studio complementare dello judo, che non è solo shiai (agonismo) ma può offrire diverse possibilità di approfondimento: dall’arbitraggio al giudice di gara, dal tecnico nei vari livelli al preparatore atletico.

La tradizione del Judo in casa Tarabelli si porta avanti con fierezza dai figli di Dario con risultati importanti e appuntamenti di gare internazionali

Questi i risultati agonistici 2019 di Angelica Tarabelli e Giovanni Tarabelli.

Date significative effettuate: 20 gennaio Giaveno Grand Prix Internazionale: argento nel juno kata e argento nell’ itsutsu no kata; 25 febbraio Bruxelles Eju Kata Tournament: oro; 25 marzo Pordenone Grand Prix Italia: oro nel juno kata e argento nell’itsutsu no kata; 1° maggio Reggio Emilia – Grand Prix Italia: oro nel juno kata e argento nell’itsutsu no kata; 15 giugno Catania – Dynamic Cap – Grand Prix Italia: oro nel juno e bronzo nell’itsutsu no kata.

Sono da disputarsi i Campionati Europei di Las Palmas del 20/21 luglio e i Campionati Mondiali a Chungju (Corea del Sud) del 4/5 settembre, il 28 settembre Siziano (Pavia) – Torneo delle Regioni e Coppa Italia ed 10 novembre 2019 Vittorio Veneto – Campionato Italiano e finale Grand Prix.

Va sottolineata la funzione educativa e di trasmissione di valori di lealtà, competitività e salute nelle giovani generazioni e l’impegno sociale di questo sport.