Accademia d’impresa: quando raccontare diventa una autentica impresa

“L’impresa in un libro. Incontri con l’autore a Palazzo Roccabruna. Riflessioni intorno all’impresa, al lavoro e al territorio” è un ciclo di appuntamenti che si tengono a Trento, presso Palazzo Roccabruna, in via Santa Trinità, per tre giovedì di luglio: dopo l’appuntamento di giovedì scorso, i prossimi incontri saranno l’11 e 18 luglio, alle ore 18.

Questa rassegna è proposta da Accademia d’Impresa, azienda speciale della Camera di commercio di Trento, da oltre trent’anni impegnata nella formazione in ambito imprenditoriale, attraverso una ricca offerta didattica che va dal mondo delle professioni a quello delle nuove tecnologie: “A partire da quest’anno, Accademia ha scelto di dare compimento alla strategia dell’apprendimento continuo, anche attraverso una serie di iniziative a carattere seminariale che hanno lo scopo di sensibilizzare il pubblico e gli operatori economici sui temi della formazione, dell’innovazione e del legame fra impresa e territorio” spiega Bruno Degasperi (foto)direttore di Accademia d’Impresa.

Si colloca in questa prospettiva anche la rassegna “L’impresa in un libro”: ”Si tratta di tre incontri –prosegue il direttore – dedicati ad altrettanti volumi, che intrecciano letteratura, economia ed esperienza professionale affrontando temi cari alle imprese, ma anche ad un pubblico attento alle dinamiche attuali, come il passaggio generazionale, l’evoluzione di nuovi modelli di business, la gestione del cambiamento all’interno delle organizzazioni”.

La rassegna è iniziata giovedì 4 luglio, nella elegante Sala Conte di Luna di Palazzo Roccabruna, affollata per l’occasione, con “Non esiste un’unica stella. Perché le grandi imprese non si fanno da sole” di Andrea Bettini, edito da Franco Angeli: il libro parla di una coinvolgente vicenda aziendale sul cambiamento al vertice e sull’evoluzione degli stili manageriali.

Erano ospiti a Palazzo Roccabruna, l’autore e Laura Calzavara, di Punto Ciemme – nonché uno dei protagonisti del libro – presentati da Annalisa Zeni di Accademia d’Impresa: “Andrea Bettini è uno storyteller che ha scritto vari libri per narrare la storia di imprese italiane, attraverso le quali racconta l’evoluzione dell’impresa stessa in Italia” ha spiegato Annalisa Zeni, che con lo scrittore ha parlato della creazione dell’impresa: dal “fare”, come elemento che caratterizzava l’attività delle persone negli anni ’60, al “management” di oggi: “in questo salto – osserva Annalisa Zeni – l’autore definisce vari passaggi interessanti che possono essere da spunto per la costruzione di un’impresa”.

Oltre ad Andrea Bettini era presente Laura Calzavara, la nuova responsabile della Punto Ciemme, azienda veneziana specializzata in allestimenti fieristici, succeduta al padre qualche anno fa.

Con lei Annalisa Zeni ha parlato del significato dell’essere pronte a guidare un’impresa, del significato di sentirsi raccontata da un altro, dell’innovazione portata in azienda, di com’è avvenuto il cambiamento e di come lo ha fatto “digerire” alle persone più scettiche: in sostanza, si è parlato del significato di essere imprenditrici.

Giovedì 11 luglio sarà la volta di quello che ormai è diventato un best seller “Se ne ride chi abita i cieli. L’abate e il manager: lezioni di leadership fra le mura di un monastero”, scritto da Monsignor Giulio Dellavite, per i Tipi di Mondadori.

Nel silenzio che abita il chiostro un manager scoprirà un modo nuovo di esercitare la leadership: Monsignor Dellavite, già Officiale della Congregazione dei Vescovi e attuale Segretario Generale della Curia di Bergamo, proporrà, a partire dalla cultura monastica, una riflessione sulle strategie manageriali di oggi, in un dialogo con il direttore del quotidiano l’Adige, Alberto Faustini.

Giovedì 18 luglio, infine, Francesco Gubert presenterà “Novanta giorni. Diario di una stagione in alpeggio”, in cui parla della sua esperienza di agronomo e ricercatore della Fondazione Mach, vissuta in malga. Per l‘autore il futuro delle malghe sta anche nella loro capacità di raccontarsi. Animerà la discussione Maria Grazia Brugnara di Accademia d’Impresa.

Al termine di questi tre appuntamenti, Palazzo Roccabruna proporrà una degustazione di prodotti del territorio: l’ingresso è libero ed è gradita la prenotazione, a www.accademiadimpresa.it o tel. 0461/382382.

a cura di Sandra Matuella