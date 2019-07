Parco delle Terme di Levico, Trio Azul in concerto venerdì 12 luglio alle ore 21.00

Proseguono gli appuntamenti con la musica al Parco delle Terme di Levico, nell’ambito della rassegna “Vivere il parco”.

Venerdì 5 luglio, ad ore 21.00, presso l’installazione Sequoia, si esibirà il chitarrista e compositore brasiliano Roberto Taufic. In caso di cattivo tempo il concerto si terrà al chiuso.

Roberto Taufic propone brani tratti il suo album “Eles & Eu” (Loro e Io) che racchiude interpretazioni di brani di autori brasiliani come Guinga, Chico Buarque, Edu Lobo e Tom Jobim fino al jazz di Metheny, alle note di Chopin e alle sue composizioni originali.

Nato in Honduras nel 1966, Roberto Taufic si trasferisce con la famiglia in Brasile all’età di cinque anni. A 15 anni partecipa a diversi festival in varie formazioni di musica popolare brasiliana e dai 17 anni lavora nella sua città.

Nel 1990 approda in Italia e per quattro anni risiede a Roma dove approfondisce i suoi studi musicali e collabora con diversi artisti. Nel 1994 parte per una tournée in Brasile.

Nel 1995 torna in Italia e si trasferisce in Piemonte. Negli anni a seguire collabora nel live o in studio con artisti di varie estrazioni musicali. Dal 2003 pubblica numerosi lavori discografici.