Lega, Cinque Stelle e le frecciatine: tensione all’interno della maggioranza

Forse serviva Matteo Salvini per evitare al Vaticano e alla Chiesa italiana una nuova figuraccia mediatica.

Il leader della Lega, insieme al collega Gian Marco Centinaio, ha sollevato su Facebook il caso di don Roberto Beretta, parroco di Pieve Porto Morone (Pavia) che aveva organizzato una messa in sostegno di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch “che ha preferito seguire la legge di Dio e non la legge degli uomini”.

Un atto tra il religioso e il politico a cui gli uomini di Papa Francesco hanno posto tardivo rimedio decidendo insieme al parroco di un Comune in cui alle ultime europee la Lega ha incassato il 60% di annullare la funzione: “Continuerò a pregare per tutti i migranti, per tutti i morti in terra e in mare, per tutti coloro che in nome di diritti fondamentali si prestano ad accogliere e ad assistere. Dopo un confronto con il Vescovo abbiamo ritenuto opportuno sospendere la messa di venerdì per Carola”.

“Sarà il caldo”, aveva ironizzato Salvini.

Evidentemente qualcuno in Curia ha acceso il condizionatore. E il buonsenso.

La presa di posizione del parroco di Corteolona non era piaciuta nemmeno agli internauti che frequentano i social.

Infatti da ieri mattina era partito un vero e proprio tam tam sulla decisione del prete che ha coinvolto migliaia di persone tutte critiche nei suoi confronti.

«Mi passa la voglia di andare a messa», oppure «è una vera indecenza», o ancora, «la Chiesa non deve fare politica», ed infine «È la fine della Chiesa». Questi i commenti più gettonati da stamane

Ma c’è anche chi azzarda: «Quando chiediamo di celebrare una messa per i nostri morti la dobbiamo pagare invece per i paladini della sinistra è tutto gratis, grazie Chiesa»