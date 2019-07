Crolla per terra dopo una frenata, centauro 57enne grave

Ancora un incidente che vede coinvolto un motociclista sulla provinciale della Valle dei Laghi fra Calavino e Ponte Oliveti.

Poco prima delle 13.00 un centauro di 57 anni per evitare un tamponamento è finito per terra dopo una brusca frenata

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza di Trentino emergenza e l’elicottero che dopo aver imbarellato il ferito lo ha trasportato all’ospedale S. Chiara, dove si trova ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

