Cardinale Onaiyekan: «I giovani africani attratti dai falsi miti, abbiamo bisogno di loro qui»

Con la 31enne della Bassa Sassonia indagata dalla procura di Agrigento per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina si era schierato anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.

Ma non ci sono soltanto i connazionali a difendere le gesta di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3, che due settimane fa ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza per far sbarcare i migranti nel porto di Lampedusa.

Gli ideali della comandante della nave della Ong pro-migranti che voleva “abbattere il muro del decreto sicurezza bis”, hanno conquistato anche un sacerdote di Corteolona, in provincia di Pavia, che proprio a Carola e a “tutte le donne di coraggio che mettono prima la legge di Dio rispetto alla legge degli uomini”, ha deciso di dedicare una messa.

Pubblicità Pubblicità

Una decisione che ha fatto scalpore, tanto che l’avviso esposto in chiesa è finito sulla pagina Facebook del ministro leghista Gian Marco Centinaio, originario proprio del pavese.

Inevitabile la polemica contro il supporter dell’eroina anti-Salvini. “Siamo in un paese libero quindi accetto (ma non condivido) la scelta di un prete della mia provincia di celebrare una messa per Carola”, ha scritto il ministro delle Politiche agricole.

“Proprio perché siamo in un paese libero – continua il post -mi permetto di consigliare al prete di pensare un pochino di più ai propri parrocchiani anziché fare queste pagliacciate”.

Intanto è stato rinviato per lo sciopero degli avvocati penalisti l’interrogatorio dell’attivista tedesca previsto per domani in procura ad Agrigento.

Ma la presa di posizione del parroco di Corteolona non è piaciuta nemmeno agli internauti che frequentano i social.

Infatti da stamane è partito un vero e proprio tam tam critico sulla decisione del prete che ha coinvolto migliaia di persone tutte critiche nei suoi confronti.

«Mi passa la voglia di andare a messa», oppure «è una vera indecenza», o ancora, «la Chiesa non deve fare politica», ed infine «È la fine della Chiesa». Questi i commenti più gettonati da stamane

Ma c’è anche chi azzarda: «Quando chiediamo di celebrare una messa per i nostri morti la dobbiamo pagare invece per i paladini della sinistra è tutto gratis, grazie Chiesa»